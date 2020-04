La Radeon Pro W5700X est désormais disponible pour les configurations Mac Pro personnalisées

Même avec l’annonce du nouvel iPhone SE, le Mac Pro a continué de recevoir un peu d’amour aujourd’hui. Outre la mise à disposition par Apple du kit de roues Mac Pro et du kit de pieds Mac Pro, il a également ajouté une nouvelle carte graphique à ceux qui souhaitent configurer leur Mac Pro de manière personnalisée.

Apple a ajouté la Radeon Pro W5700X avec 16 Go de carte graphique GDDR6 à sa liste de cartes graphiques disponibles lors de la configuration personnalisée du Mac Pro. La carte a été initialement annoncée en décembre 2019, il a donc fallu quelques mois pour arriver sur le Mac le plus professionnel d’Apple. Selon AMD, la carte est une excellente solution pour ceux qui utilisent leur Mac Pro pour le travail vidéo.

“Le GPU AMD Radeon Pro W5700X est conçu pour aider les utilisateurs de Mac Pro à traverser facilement tous les types de charges de travail de création de contenu visuel professionnel. Construit sur une architecture AMD RDNA avancée optimisée pour les performances, l’évolutivité et l’efficacité énergétique, les GPU AMD Radeon Pro W5700X fournissent un poste de travail – performances de classe pour le rendu, la lecture vidéo 8K, le montage vidéo et les effets, et les tâches de calcul intensif. “

L’ajout de la Radeon Pro W5700X porte à quatre le nombre de cartes graphiques disponibles avec le Mac Pro:

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Radeon Pro 580X avec 8 Go de mémoire GDDR5

Radeon Pro W5700X avec 16 Go de mémoire GDDR6

Radeon Pro Vega II avec 32 Go de mémoire HBM2

Radeon Pro Vega II Duo avec 2×32 Go de mémoire HBM2

Les clients peuvent également, à l’exception du 580X, ajouter deux des cartes graphiques au Mac Pro. Dans un communiqué de presse, Scott Herkelman, vice-président et directeur général du groupe Radeon Technologies chez AMD, a déclaré que l’ajout de la Radeon Pro W5700X offre aux clients encore plus d’options pour trouver la meilleure solution à leurs besoins.

“Le nouveau Apple Mac Pro offre aux professionnels des niveaux de performances et une bande passante mémoire de pointe pour alimenter des applications créatives haut de gamme. charges de travail, libérez la créativité et augmentez la productivité. “

Les clients peuvent ajouter la Radeon Pro W5700X au Mac Pro sur le site Web de l’Apple Store à partir d’aujourd’hui. L’ajout d’une carte augmente le prix du Mac Pro de 600 $ tandis que deux cartes augmentent le coût de 1600 $.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.