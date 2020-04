La raison sauvage pour laquelle l’argent de relance des coronavirus est retardé – .

L’augmentation de l’aide au chômage dans le cadre de la loi CARES de 2,2 billions de dollars, le plan de relance lié aux coronavirus, que le Congrès a adopté le mois dernier, est suspendue de la distribution dans certains États du pays.

Une infrastructure informatique vieillissante construite autour de COBOL, un langage de programmation vieux de 60 ans avec lequel peu de programmeurs savent encore comment travailler, est responsable du retard.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Voici le dernier de ce qui est devenu une longue série d’exemples de la façon dont la réponse à l’épidémie de coronavirus COVID-19 a été un patchwork d’efforts entre les agences fédérales, étatiques et locales qui se chevauchent parfois, sont parfois redondants et d’autres fois révèlent une inefficacité étonnante .

En ce qui concerne ce dernier, il y a une raison sauvage pour laquelle certains bénéficiaires de chèques de chômage – qui devraient recevoir plus d’argent que d’habitude, grâce au programme de relance de 2,2 billions de dollars sur les coronavirus adopté par le Congrès fin mars – n’ont toujours pas reçu leurs paiements. Et cela a à voir avec le fait que les systèmes informatiques supportant certains programmes de chômage de l’État fonctionnent sur COBOL, un langage de programmation informatique qui a 60 ans.

Vous vous souvenez peut-être que l’un des éléments clés du projet de loi de relance était une augmentation hebdomadaire de 600 $ des prestations de chômage. Des fonctionnaires dans des États comme l’Oklahoma se précipitent pour mettre en œuvre les avantages rendus possibles par la législation du Congrès, mais parce que certains de ses systèmes informatiques sont si vieux – et si peu de gens savent comment programmer en COBOL – cela prend jusqu’à deux semaines pour traiter certaines réclamations. . Cela sape l’intérêt du Congrès de bricoler le plan de relance massif en premier lieu, car l’un de ses facteurs de motivation était de mettre de l’argent entre les mains des Américains qui ont été licenciés ou mis en congé le plus rapidement possible.

Robin Roberson, directrice exécutive de la Commission de la sécurité de l’emploi de l’Oklahoma, qui a commencé à assumer ce rôle il y a à peine neuf semaines (juste avant l’éclosion du coronavirus), a déclaré que le problème de l’infrastructure informatique vieillissante est un problème dont plusieurs agences dans son état et au-delà sont en proie à l’heure actuelle lorsque il s’agit de mettre en œuvre l’augmentation de l’assurance chômage prévue par la loi.

“Notre ordinateur central a littéralement plus de 30 ans”, a déclaré Roberson à Bloomberg, ajoutant qu’il est difficile de programmer – et que les programmeurs COBOL sont “quelque peu rares”.

Il y a quelques jours, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a lancé un appel aux programmeurs COBOL pour aider son État à surmonter des problèmes similaires. Et le ministère du Travail du Connecticut est enlisé dans la mise en œuvre de son aide à la stimulation des coronavirus en raison du code COBOL qui sous-tend également ses systèmes informatiques.

Le gouvernement fédéral n’a pas été pris au dépourvu. En 2019, un rapport du US Government Accountability Office a mentionné COBOL à plusieurs reprises dans une analyse plus large des raisons pour lesquelles les agences doivent accélérer la modernisation. Selon le directeur technique de HP Marin Group LLC, Phil Teplitzky, cependant, ce problème est aggravé par le fait qu’il n’y a pas beaucoup de documentation associée à ces systèmes basés sur COBOL. Les agences et les entreprises ont tendance à s’appuyer sur le soi-disant «folklore COBOL», a-t-il déclaré à Bloomberg, se référant à la pratique consistant à demander aux programmeurs COBOL de simplement se rappeler comment les choses ont été faites.

Source de l’image: Oliver Contreras / POOL / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.