La réalisatrice Taika Waititi dit à Apple de «réparer ces claviers» aux Oscars

Les claviers papillon d’Apple ont été critiqués lors des Oscars d’hier soir. Parlant de presse dans les coulisses après avoir remporté un Oscar du meilleur scénario adapté, le réalisateur de Jojo Rabbit, Taika Waititi, a profité de l’occasion pour exprimer sa frustration face aux claviers controversés du MacBook (via The Verge).

Photo de Jeff Kravitz / FilmMagic “Apple doit réparer ces claviers”, a-t-il déclaré. “Ils sont impossibles à écrire – ils ont empiré. Cela me donne envie de revenir aux PC. Parce que les claviers PC, le rebond de vos doigts est bien meilleur. Levez la main qui utilise toujours un PC? Vous savez quoi Je parle. C’est un bien meilleur clavier. Ces claviers Apple sont horribles. ”

“J’ai des problèmes d’épaule”, a poursuivi Waititi. “J’ai OOS [Occupational Overuse Syndrome, a term used in New Zealand for RSI] – Je ne sais pas comment tu l’appelles ici, ce genre de chose ici (gestes pour armer), ce tendon qui descend ton avant-bras jusque dans le pouce? Vous savez de quoi je parle, si vous écrivez un jour. Et ce qui se passe, c’est que vous ouvrez l’ordinateur portable et vous êtes comme ça (fait une pose inconfortable sur un ordinateur portable) – nous devons juste réparer ces claviers. La WGA doit intervenir et faire quelque chose. “

On ne sait pas si Waititi a une expérience avec le nouveau MacBook Pro 16 pouces, qui dispose d’un clavier à interrupteur à ciseaux redessiné, largement basé sur le clavier magique autonome pour l’iMac. Compte tenu de la conception éprouvée, le clavier devrait se révéler beaucoup plus fiable que les claviers papillon gênants utilisés dans la gamme MacBook ces dernières années.

Apple devrait lancer un MacBook Pro 13 pouces avec un clavier à ciseaux au premier semestre 2020, sur les traces du acMacBook Pro‌ 16 pouces en octobre dernier. Il y a un certain espoir que le modèle 13 pouces deviendra un modèle 14 pouces, mais cela reste incertain.

Taika Waititi plaisante sur ce que les écrivains devraient demander lors de la prochaine série de discussions avec les producteurs: «Apple doit réparer ces claviers. Ils sont impossibles à écrire. Ils ont empiré. Cela me donne envie de revenir aux PC »#Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

– Variety (@Variety) 10 février 2020

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a prédit qu’Apple fera la transition de toute sa gamme d’ordinateurs portables vers des claviers à interrupteur à ciseaux en 2020, y compris tous les modèles ‌MacBook Pro‌ et MacBook Air.

Il ne serait pas surprenant qu’Apple supprime complètement ses claviers papillon, qui ont souffert de problèmes avec les touches collantes, répétitives ou non fonctionnelles depuis leur création en 2016. Apple continue d’offrir des réparations gratuites aux clients concernés dans le cadre de son service mondial programme.

