La reconstruction de l’application de retouche photo en chambre noire promet d’importantes améliorations de performances

L’application de retouche photo populaire Darkroom a reçu une mise à jour importante ce week-end, introduisant des changements majeurs sous le capot du moteur de rendu qui devraient améliorer considérablement les performances, la stabilité et la fiabilité.

La reconstruction substantielle a touché plus de 50% du code de l’application, donc bien que la mise à jour n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités, les développeurs disent que chaque fonctionnalité existante est meilleure et moins chère à la suite des changements.

Tout d’abord, le nouveau moteur de profondeur devrait fournir des résultats de rendu de flou beaucoup plus précis, comparables à l’application Photos d’Apple.



Désormais, lorsque vous ouvrez une photo Portrait, nous faisons correspondre l’ouverture simulée par laquelle la photo a été capturée et, le cas échéant, nous utilisons le même mélange d’images de profondeur disponibles pour fournir une image Portrait éditable de très haute qualité que la caméra système. , une refonte d’un an de l’ensemble de la fonction d’édition RAW a également été entreprise, ce qui devrait offrir une expérience plus rapide, plus fluide et plus stable sur toutes les plates-formes.

La refonte a également rendu la transition vers et hors des images RAW beaucoup plus légère et plus fluide, amélioré les performances de toutes les opérations d’édition et ajouté la prise en charge du zoom au niveau des pixels sur toutes les images RAW.

D’autres améliorations de cette mise à jour incluent une augmentation de 5 fois de la plage de zoom qui permet une vérification ponctuelle plus efficace des régions d’image plus petites, des performances de grille photo améliorées, y compris l’utilisation de miniatures de meilleure qualité, et une interface d’application tout à fait plus réactive.

Darkroom est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad. Le modèle basé sur l’abonnement de l’application est fixé à 3,99 $ par mois ou 19,99 $ par an. Une option d’achat unique de 49,99 $ est également disponible. Tags: photographie, Chambre noire

