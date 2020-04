La refonte de Google Fit met l’accent sur les statistiques qui comptent réellement

Google

Google pousse une refonte de son application de suivi de fitness Google Fit. La conception actualisée vise à mettre au premier plan des mesures plus familières telles que le suivi des étapes. L’aspect général est également plus audacieux et plus lumineux pour rendre les informations plus facilement visibles en un coup d’œil.

Pour commencer, le cercle d’activité au-dessus de l’application est devenu plus petit et votre photo de profil n’est plus au centre. Google a également mis l’accent sur le suivi des étapes plutôt que sur Move Minutes à l’insistance des utilisateurs.

“Nous reconnaissons que le comptage des étapes est un objectif d’activité familier et un excellent point de départ pour bon nombre de nos utilisateurs lorsqu’ils sont sur le point de devenir actifs”, a écrit la société sur la page d’assistance de Google Fit. “Nous avons écouté attentivement nos utilisateurs et maintenant, les points cardiaques et le nombre de pas seront associés en tant qu’objectifs au centre de notre application”, a-t-il ajouté.

Bien que le changement facilite le suivi des étapes par les utilisateurs, Google note que les minutes de déplacement ne disparaissent pas. Vous gagnerez toujours une minute de déplacement chaque fois que vous effectuez au moins 30 pas en 60 secondes.

Lorsque vous aurez atteint votre objectif pour les étapes franchies et les points cardiaques, vous serez accueilli avec une nouvelle animation de célébration pour marquer votre réussite.

Google

Outre l’accent mis sur les étapes et les points cardiaques, l’application sur les montres Wear OS obtient également de nouveaux carreaux. Ceux-ci vous permettent de démarrer un entraînement avec un robinet et de voir votre progression quotidienne ou hebdomadaire en un coup d’œil.

La nouvelle refonte de Google Fit est désormais déployée sur les plates-formes Android et iOS. Les utilisateurs d’appareils Wear OS devraient également commencer à voir la mise à jour maintenant. Cependant, les montres qui ne sont pas compatibles avec Android Wear 2.0 ne recevront pas la mise à jour.