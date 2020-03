La refonte de Google Photos masque la recherche dans l’onglet inférieur et supprime le menu hamburger (mise à jour: plus de captures d’écran)

Google Photos n’a pas vu de changements d’interface substantiels depuis sa création en tant qu’application autonome, moins l’ajout de la barre inférieure en 2016. Cependant, de plus grands changements nous attendent, après l’introduction du nouveau sélecteur de compte sur les talons. Ils se présentent sous la forme d’une interface utilisateur repensée qui supprime la barre de recherche toujours accessible en haut et le menu hamburger. Cependant, cela rend également la barre inférieure plus intuitive et nous offre des fonctionnalités attendues depuis longtemps.

Une fois que vous avez reçu la refonte, vous remarquerez que la barre de recherche toujours accessible en haut a été supprimée, laissant la place à un simple en-tête “Google Photos” qui perd également le menu hamburger. Cette barre supérieure est suivie par la section Souvenirs familière et vos images les plus récentes ci-dessous. Avec le menu hamburger et la barre de recherche disparus, la barre inférieure a vu un réarrangement. Il a augmenté son nombre d’éléments de quatre à cinq, à savoir Photos, Recherche, Pour vous, Partage et Bibliothèque. Cela signifie que vous devez vous diriger vers un autre onglet pour rechercher vos images, ce qui est une accentuation décidable de la fonctionnalité.

La gauche: Ancienne interface. Droite: Notez la barre inférieure repensée et l’accès peu pratique à la recherche.

Lorsque vous appuyez sur l’onglet de recherche, le clavier ne s’ouvre pas immédiatement. Vous verrez à la place quelques suggestions visuellement beaucoup plus agréables que celles que vous recevriez dans l’ancienne interface. Les aperçus des personnes et des animaux domestiques sont beaucoup plus grands, et les suggestions de lieux et choses sont accompagnées de photos. Cela fait que l’onglet ressemble à peu près à l’ancien onglet de l’album qui (étrangement) vous a également donné accès à ces sections.

Lorsque vous faites défiler vers le bas, vous obtenez également des termes de recherche spécifiques sous la forme de catégories, comme «captures d’écran», «selfies», «vidéos», etc. Vous pouvez également accéder facilement aux photos récemment téléchargées, ce qui vous aide à trouver les images de cinq ans que vous venez de télécharger depuis votre ordinateur – auparavant, vous deviez utiliser un piratage d’URL sur l’interface Web de Google Photo pour les faire apparaître. Google a en fait promis d’ajouter cette fonctionnalité à l’application, donc c’est génial de voir qu’elle est maintenant là.

La gauche: Ancienne interface de recherche. Milieu et droite: Le nouvel onglet de recherche offre de nombreuses autres suggestions en un coup d’œil.

L’onglet album a disparu dans la refonte, mais son contenu persiste dans la nouvelle section Bibliothèque qui recueille également certains éléments qui étaient auparavant dans le menu hamburger, comme les dossiers de l’appareil, l’archive, la corbeille et certains “utilitaires” – nous supposons que le ce dernier vous donne accès à des outils tels que “Libérer de l’espace” et “Gérer votre bibliothèque”, que vous pouviez également trouver dans la barre latérale. La librairie de livres photo peut également s’y trouver, mais il est également possible qu’elle ait été déplacée dans le menu de sélection de compte en haut à droite (Mise à jour: elle n’est pas dans le sélecteur de compte.)

La gauche: Interface des anciens albums. Droite: Nouvel onglet de bibliothèque.

L’interface se déploie comme une mise à jour côté serveur, donc vous ne pouvez rien faire pour obtenir la nouvelle interface utilisateur immédiatement. En fait, cela ressemble à une version très limitée car aucun d’entre nous ici à Android Police ne l’a encore reçu – nous devons remercier notre pronostiqueur Thiago pour le partage des captures d’écran. Cela peut être utile si vous utilisez une version récente de l’application, alors assurez-vous de vérifier si vous avez la dernière version du Play Store.

Mise à jour 1: 2020/03/04 00h13 PST par Manuel Vonau

Sélecteur de compte et menu de partage

Nous avons d’autres captures d’écran d’autres parties de l’application. Malgré les améliorations substantielles apportées par Google au menu de partage du système avec la récente baisse des fonctionnalités d’Android 10, la refonte de Photos conserve son implémentation personnalisée pour le partage. Comme d’autres applications Google qui ont reçu le nouveau sélecteur de compte, le menu en haut à droite de Photos a désormais également un raccourci de paramètres, une entrée d’aide et de commentaires, et une option pour libérer de l’espace de stockage, ainsi que l’état de sauvegarde existant. L’entrée des livres photo n’est pas là.

La gauche: Ancien menu de sélection de compte. Milieu: Nouveau menu de sélection de compte. Droite: Le menu Partager reste le même.

Fin de la mise à jour