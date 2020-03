La refonte massive de l’iPhone 12 d’Apple est incroyable dans cette nouvelle vidéo – .

Si l’initié Apple le plus précis au monde est correct, 2020 va être une année énorme pour la gamme iPhone d’Apple. La plus grande nouvelle est que ce sera apparemment la première année qu’Apple lance cinq modèles d’iPhone différents, dont quatre appareils qui composent la série iPhone 12 et un cinquième nouvel appareil qui devrait être lancé fin mars sous le nom d’iPhone SE 2, iPhone 9 ou simplement «iPhone».

L’initié en question est bien sûr Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, qui révèle régulièrement des détails secrets sur les produits inédits d’Apple. Cette année, Kuo dit que le premier nouvel iPhone d’Apple fera ses débuts ce mois-ci et sera essentiellement un iPhone 8 amélioré avec de meilleures spécifications et un prix qui commence à seulement 399 $. Puis en septembre, on peut s’attendre apparemment non pas à trois, mais à quatre nouveaux modèles d’iPhone 12. Apple a sorti un modèle iPhone 11 et deux modèles iPhone 11 Pro en 2019, mais 2020 nous apportera apparemment deux appareils iPhone 12 différents, un avec un écran de 5,4 pouces et un avec un écran de 6,1 pouces, puis deux modèles d’iPhone 12 Pro . Le plus petit iPhone 12 Pro arborerait un écran de 6,1 pouces au lieu de l’écran de 5,8 pouces sur l’iPhone 11 Pro, et le plus grand iPhone 12 Pro Max aura un écran de 6,7 pouces.

Voici une visualisation de la gamme iPhone 2020 de Kuo:

Le plus petit nouvel iPhone qui devrait être annoncé ce mois-ci et sorti au début du mois prochain est destiné à être un best-seller. Ce sera la suite de l’iPhone SE de 2016, mais il aura un écran plus grand, un processeur A13 ultra-rapide d’Apple et le prix le plus abordable que nous ayons vu sur un iPhone depuis des années. Il contiendrait également un bouton d’accueil et un Touch ID, ce qui manque à de nombreux fans d’Apple depuis la sortie de l’iPhone X.

En ce qui concerne les séries iPhone 12 et iPhone 12 Pro, les choses deviennent un peu plus excitantes. L’iPhone SE 2 – ou ce qu’Apple finit par l’appeler – est un téléphone de milieu de gamme à un prix abordable qui s’adressera au marché des smartphones abordables. La gamme iPhone 12 est évidemment la gamme phare d’Apple, et elle offrira le meilleur de ce qu’Apple a à offrir en 2020. La partie la plus excitante sera le nouveau design. C’est vrai, la gamme iPhone d’Apple est sur le point d’obtenir sa première refonte majeure en trois ans.

Selon Kuo, les nouveaux téléphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple présenteront un design qui peut être décrit comme une modernisation de l’ancien iPhone 5 d’Apple. Ils auront de beaux grands écrans au lieu du petit écran de 4 pouces de l’iPhone 5, et ils utiliseront la conception crantée tout écran d’Apple ainsi que les versions améliorées des nouveaux appareils photo des téléphones iPhone 11 et iPhone 11 Pro de l’année dernière. Mais ils présenteront des bords métalliques plats à l’extérieur, tout comme l’iPhone 5 d’Apple, et beaucoup de gens pensent toujours que c’était le meilleur design d’Apple pour iPhone.

Ces dernières semaines, nous avons examiné quelques visualisations différentes de la conception de l’iPhone 12 d’Apple. En fait, nous avons rassemblé cinq vidéos différentes qui présentent le design de l’iPhone 12 d’Apple la semaine dernière. Nous venons tout juste de découvrir une nouvelle vidéo, et c’est l’une des meilleures que nous ayons vues jusqu’à présent en termes de représentation précise de la conception de l’iPhone 12 Pro d’Apple. La seule grosse erreur est l’appareil photo, et c’est une erreur que de nombreux graphistes ont commise. Apple devrait ajouter un quatrième capteur à la gamme de caméras arrière sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, mais ce sera un petit capteur de temps de vol (ToF) par opposition à un grand quatrième objectif comme vous le verrez dans cette nouvelle vidéo d’un graphiste qui passe par “Technizo”. En dehors de cela, cependant, cela devrait finir par être une représentation très précise du prochain nouvel iPhone 12 Pro d’Apple.

Vous trouverez la vidéo intégrée ci-dessous. Une fois que vous avez fini de le regarder, vous devriez également regarder cette vidéo de concept fou que nous avons trouvée qui montre l’iPhone pliable de vos rêves.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

