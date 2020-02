La remise à neuf du fabricant du Jabra Elite 85h coûte seulement 149 $ (50% de réduction sur le PDSF) sur eBay

Même à son prix d’origine de 299,99 $, nous avons surnommé le casque Elite 85h de Jabra “le meilleur choix de casque ANC en ce moment”. Donc, lorsque nous avons vu ces unités Elite 85h rénovées par le fabricant cotées sur eBay pour seulement 149 $, moins de la moitié du PDSF, nous savions que nous devions partager la richesse. Cela représente un rapport qualité / prix incroyable dans l’espace ANC sans fil.

Jabra a bien fait avec l’Elite 85h. Ils sonnent bien avec des médiums et des aigus équilibrés, ils sont évalués pour 36 heures de lecture avec ANC activé (beaucoup mieux que le Bose QC35 II et le Sony 1000XM3), ils ont des fonctionnalités astucieuses, la suppression active du bruit est assez bonne , et le prix de 300 $ en faisait déjà une meilleure valeur que les concurrents de Bose et Sony. Il convient de noter, cependant, qu’ils sont un peu lourds, l’intégration de l’Assistant n’est pas très approfondie et il n’y a pas de support aptX ou LDAC.

C’était un ensemble fantastique d’écouteurs à 300 $, et le prix de 149 $ sur ces reconditionnements du fabricant rend l’affaire incroyablement bonne. Ceux-ci sont vendus directement par Jabra via sa boutique eBay avec une garantie de 180 jours, et ils sont censés être comme neufs. Si vous êtes sur le marché pour un ensemble d’écouteurs ANC, il est assez difficile de trouver une meilleure alternative à ce prix.