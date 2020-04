La remise d’aujourd’hui sur l’Apple AirPods Pro vous rapporte une paire pour seulement 225 $

Verizon Wireless est l’une des meilleures offres jamais proposées sur l’Apple AirPods Pro. Jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez en acheter une paire pour seulement 224,99 $ et économiser 25 $ sur le coût habituel de 250 $; bien que la remise n’apparaisse pas sur la page du produit, vous devriez la voir apparaître une fois que vous avez ajouté les AirPods à votre panier et que vous êtes allé à la caisse.

Aucun code de coupon n’est requis, et vous n’avez même pas besoin d’être abonné à Verizon Wireless pour décrocher cette offre. Choisissez simplement le paiement des invités lors de la commande. Verizon inclut même la livraison gratuite à l’achat.

Économies Pro

Apple AirPods Pro

Les premiers Apple AirPod à réduction de bruit sont désormais à 225 $ chez Verizon Wireless, mais vous devrez les ajouter à votre panier pour que la remise apparaisse. Aucun code promo n’est requis et la livraison est gratuite. Vous n’avez même pas besoin d’être sur un plan Verizon.

224,99 $ 249,99 $ 25 $ de rabais

Les AirPods Pro disposent d’une suppression active du bruit pour bloquer les sons ambiants et de fond autour de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur votre musique, vos appels ou tout ce qui se passe dans vos oreilles à ce moment-là. Il existe également un mode de transparence qui vous permet de filtrer tous ces sons au cas où vous auriez besoin d’entendre ce qui vous entoure pendant un moment.

Une autre amélioration majeure des AirPods Pro par rapport aux AirPods standard est la résistance à l’eau. Ils sont également résistants à la transpiration, ce qui en fait une bien meilleure option à porter au gymnase ou à courir – même sous la pluie. Nous avons même couru un 5K avec les AirPods Pro pour voir comment ils se comportaient (alerte spoiler: vraiment bien).

Ce sont des écouteurs intra-auriculaires par opposition aux AirPod standard. Vous recevrez trois tailles d’embouts en silicone doux pour aider à ajuster les écouteurs pour un meilleur ajustement. Il existe également une fonctionnalité notable qui utilise un égaliseur adaptatif pour régler automatiquement votre musique selon la forme de votre oreille, offrant un son personnalisé pour chaque utilisateur.

Les AirPods Pro sont faciles à configurer avec tous les appareils Apple et peuvent également être utilisés avec des appareils non Apple via Bluetooth. Les propriétaires d’appareils Apple auront probablement la meilleure expérience avec eux, et le nouveau modèle déverrouille même un accès rapide à Siri en disant “Hey Siri”. Vous recevrez également un étui de chargement sans fil à l’achat qui peut garder les écouteurs sous tension pendant plus de 24 heures.

Notre guide sur tout ce que vous devez savoir sur les AirPods Pro contient des informations plus détaillées si vous souhaitez en savoir plus. En attendant, si vous espérez trouver une remise sur d’autres modèles d’AirPods, ce meilleur guide des offres AirPods peut vous aider à trouver les meilleures offres actuelles disponibles.

