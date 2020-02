La remise Samsung Galaxy S10 Plus en fait une bonne affaire

Aujourd’hui, Samsung a officiellement dévoilé la famille des smartphones Samsung Galaxy S20, notamment les Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. La version d’entrée de gamme du Galaxy S20 commence à 999 $, mettant officiellement le coût d’entrée pour un Galaxy S à 1000 $ pour la première fois.

Simultanément, cependant, Samsung a fait quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas: il a annoncé qu’il maintiendrait la série 2019 Galaxy S10 active et baissait tous les prix de 150 $, y compris le Galaxy S10 Plus haut de gamme. Avec cette nouvelle remise Samsung Galaxy S10 Plus, le produit phare 4G haut de gamme de 2019 devient maintenant l’une des meilleures offres 2020 que vous pouvez obtenir.

Bien sûr, le prix de détail de départ devient officiellement 850 $ au lieu de 1 000 $ pour le Galaxy S10 Plus, ce qui peut encore sembler beaucoup d’argent. Mais les spécifications et les caractéristiques du S10 Plus pourraient toujours aller de pair avec à peu près n’importe quel appareil, de sorte que la remise est assez importante.

Si vous faisiez partie de ces personnes qui voulaient un Galaxy S10 Plus mais ne pouvaient pas dépenser 1000 dollars pour un, cet article pourrait vous convaincre de sauter les fleurons de 2020 et de donner un nouveau look au S10 Plus.

Samsung Galaxy S10 Plus: toujours un formidable produit phare

En ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités brutes, il n’y avait pas trop de téléphones en 2019 (ou même 2020 jusqu’à présent) qui peuvent tenir une bougie au Samsung Galaxy S10 Plus. Appareil photo à triple objectif? Vérifier. Processeur phare Qualcomm Snapdragon 855? Vérifier. Écran OLED haute résolution? Vérifier. Prise casque et fente microSD? Vérifiez et vérifiez. Je pourrais continuer encore et encore.

Pour rappel, voici le tableau complet des spécifications du Galaxy S10 Plus:

Samsung Galaxy S10 PlusDisplay6,4 pouces Dynamic AMOLED

Résolution 3040 x 1440 (~ 522ppi)

Format d’image 19: 9

Verre Corning Gorilla 6

Processeur HDR 10 + Qualcomm Snapdragon 855

ou

Exynos 9820 (dans certaines régions) RAM 8 Go ou 12 Go Stockage 128 Go, 512 Go ou 1 To

La fente microSD prend en charge jusqu’à 512 Go de batterie extraPower4,100mAh

Charge filaire 15 W

Charge sans fil de 15 W

Recharge sans fil inversée 9 W Caméras arrière (triple):

12 MP, f / 1,5-2,4, 26 mm (large), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS

12 MP, f / 2,4, 52 mm (téléobjectif), 1 / 3,6 “, 1,0 µm, AF, OIS, zoom optique 2x

16 MP, f / 2,2, 12 mm (ultra large), 1 / 3,1 “, 1,0 µm, vidéo super stable

Avant (double):

10 MP, f / 1.9, 26 mm (large), 1/3 “, 1,22 µm, PDAF double pixel

8 MP, f / 2.2, 22 mm (large), 1/4 “, 1,12 µm, capteur de profondeur

Enceintes audio stéréo

Prise casque 3,5 mm

Audio 32 bits / 384 kHz réglé par AKGSecurity / SafetyIn-display fingerprint sensor (ultrasonic)

IP68 classé contre l’eau et la poussière Connectivité Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, double bande

Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX)

Prise en charge NFC

Radio FM (États-Unis et Canada uniquement) Système d’exploitation Lancement: Android 9 Pie avec OneUI

Actuel: Android 10 avec OneUI 2.0

Dimensions 157,6 x 74,1 x 7,8 mm Poids 175 g

ou

198g (versions en céramique) Couleurs / Style Verre mondial: Prism White, Prism Black, Prism Blue, Flamingo Pink

Céramique globale: noir, blanc

Verre spécifique à la région: Cardinal Red, Smoke Blue

D’où je me tiens, il y a très peu de plaintes à formuler ici. La batterie de 4 100 mAh est excellente, mais une capacité de 4 500 mAh aurait été plus agréable. De même, la charge filaire de 15 W laisse un peu à désirer, car au moins 30 W deviennent rapidement la norme. Honnêtement, cependant, c’est à peu près tout, les autres spécifications sont de premier ordre.

Vraiment, le seul inconvénient majeur à profiter de la réduction 2020 Samsung Galaxy S10 Plus est le fait que l’appareil est uniquement 4G. Les téléphones de la série Galaxy S20 sont tous compatibles 5G, donc les appareils sont prêts pour le futur déploiement de réseaux 5G à grande échelle.

Samsung Galaxy S series: une histoire du plus grand nom d’Android

Pour de nombreux utilisateurs, la série Samsung Galaxy S n’est pas seulement une famille de téléphones Android – ils sont synonymes de l’intégralité d’Android lui-même. Demandez autour de vous et vous trouverez probablement quelqu’un que vous…

Mais soyons réalistes: mmWave 5G répandu et facilement accessible n’arrivera pas en 2020. Cela pourrait commencer à devenir plus chose en 2021, mais même alors, ce sera 2022 avant de voir mmWave 5G n’importe où proche d’être aussi accessible que 4G LTE. En d’autres termes, un Galaxy S10 Plus ne se sentira probablement pas vieilli pendant encore deux ans, donc un achat 2020 est une valeur sûre.

Enfin, vous pourriez être préoccupé par le fait que le Galaxy S10 Plus ne possède «que» un processeur Snapdragon 855, ce qui n’est pas aussi bon que le Snapdragon 865. Honnêtement, ne le transpirez pas. Les scores de référence prouveront que le 865 est statistiquement meilleur que le 855, mais en utilisation réelle, vous ne remarquerez probablement pas beaucoup de différence du tout. Un Snapdragon 855 combiné avec un minimum de 8 Go de RAM se sentira accrocheur et fluide quel que soit ce que vous lui lancez.

La nouvelle remise Samsung Galaxy S10 Plus n’est qu’un début

Si vous êtes un chasseur de bonnes affaires, la remise 2020 Samsung Galaxy S10 Plus peut ne pas sembler suffisante. Après tout, 850 $, c’est encore beaucoup d’argent, surtout si l’on considère qu’il existe d’autres téléphones avec des spécifications et des fonctionnalités presque aussi bonnes qui sont disponibles pour beaucoup moins.

Gardez cependant à l’esprit que 850 $ est départ prix pour le Galaxy S10 Plus. Cela signifie que toutes les futures ventes ou remises offertes par Samsung, les détaillants tiers ou les opérateurs commenceront à 850 $ et descendront à partir de là. Nous voyons des ventes sur les téléphones Galaxy S assez souvent ici chez Android Authority, donc vous n’auriez probablement pas besoin d’attendre aussi longtemps pour voir le prix réduit du Samsung Galaxy S10 Plus passer de 850 $ à 750 $ ou moins.

De plus, Samsung et de nombreux autres détaillants proposent régulièrement des remises de reprise. Samsung, en particulier, commence actuellement son échange à un minimum de 160 $ ​​pour les appareils 2018. Cela signifie que tant que vous avez un smartphone éligible 2018, vous économiserez au moins 160 $ ​​sur le prix actuel du Galaxy S10 Plus, ce qui ramènera ces 850 $ à 690 $. Si vous avez un produit phare haut de gamme à échanger comme le Samsung Galaxy Note 9 ou un iPhone récent, vous économiserez encore plus.

Imaginez maintenant combiner un prix réduit avec un échange et il y a de fortes chances que vous puissiez faire tomber le prix de l’un des meilleurs téléphones de 2019 à moins de 500 $. Nous parlons maintenant!

Samsung Galaxy S10 Plus

Le Galaxy S10 Plus diffère du Galaxy S10 en offrant une batterie plus grande et un écran plus grand. Il fournit également un capteur de profondeur secondaire pour les selfies. Sinon, vous pouvez vous attendre aux mêmes fonctionnalités supplémentaires, telles que la charge sans fil et l’indice IP68.

Qu’est-ce que tu penses? Allez-vous profiter de la nouvelle remise Samsung Galaxy S10 Plus? Ou êtes-vous encore trop méfiant sur l’achat d’un téléphone 2019 en 2020? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

