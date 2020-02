La réparation d’appareils Apple à domicile pourrait arriver dans votre ville

Grâce à Go Tech Services, la réparation d’appareils à domicile Apple arrive dans certaines villes pour les clients qui ont besoin d’une réparation mais qui ne peuvent pas visiter un atelier de réparation ou un magasin Apple (via MacRumors).

Réparation d’appareils localisés

Le programme s’appelle le fournisseur de services agréé Apple Go Tech Services, et ce n’est pas seulement des réparations à votre domicile, mais aussi à votre bureau. Les villes dans lesquelles ce programme est actuellement disponible comprennent:

Chicago

Dallas

Houston

Los Angeles

New York

San Francisco

Pour commencer, vous pouvez visiter le site Web d’assistance d’Apple. Lorsque vous sélectionnez l’appareil à réparer, vous pouvez choisir «Planifier une réparation» avec un nouveau texte qui dit: «Recherchez un fournisseur de services agréé Apple ou Genius Bar. Dans certains endroits, un service sur place peut être disponible. »

Si vous êtes situé dans l’une des villes ci-dessus, vous pourrez sélectionner Go Tech Services. Vous pourriez être facturé des frais sur site en plus du coût de réparation standard, et Apple ne répertorie pas le montant des frais.

