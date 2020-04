La réponse d’Apple à la pandémie a été exemplaire – je suis impressionné

Le monde entier traverse actuellement une période de crise avec la pandémie de COVID-19 en cours, ce qui a amené de nombreuses personnes et entreprises à réagir de multiples façons. Quand je pense à la période difficile que nous avons connue récemment et que nous aurons probablement depuis un certain temps, je me souviens de ce que JFK a dit il y a de nombreuses années.

“Lorsqu’il est écrit en chinois, le mot crise est composé de deux caractères – l’un représente le danger et l’autre représente l’opportunité.” – John F. Kennedy”

Comme la plupart des entreprises, Apple a été frappée par la pandémie de COVID-19 et a dû faire des ajustements. Pourtant, à chaque tournant, Apple semble avoir transformé cette crise en une opportunité d’aider.

Prendre soin des employés

Vers le début du mois de mars, alors que la pandémie avait atteint au-delà de la Chine et commençait à toucher une tonne d’autres endroits, Apple a pris la décision de fermer tous ses points de vente en dehors de la Chine. À l’origine, les magasins devaient fermer jusqu’au 27 mars; cependant, cela s’est rapidement étendu à “indéfiniment”. Apple n’a pas attendu que les gouvernements promulguent des lois ou des mesures d’urgence qui forceraient les magasins à fermer; ils ont fermé leurs magasins pour protéger les employés et leurs clients.

Une partie de cette annonce était l’engagement d’Apple à payer ses employés – même s’ils ne travaillaient pas – pendant la fermeture. Apple aurait pu choisir de ne pas payer ses employés; c’est, après tout, une époque sans précédent, et les gouvernements du monde entier ont travaillé sur une solution pour aider les citoyens financièrement. Apple vaut des milliards et des milliards de dollars et le soutien de ses employés au moins, pour le moment, est bien dans leurs moyens, et il est agréable de voir qu’Apple (ainsi que d’autres entreprises) intensifient leur aide.

Travailler avec Google

Il ne fait aucun doute que Google est un énorme concurrent d’Apple, et ce n’est pas souvent que vous voyez les deux sociétés travailler directement ensemble sur quoi que ce soit. Pourtant, les deux sociétés se sont engagées à travailler sur la recherche des contacts pour aider les gouvernements et les organisations de santé à suivre la propagation du virus.

“Apple et Google lanceront une solution complète qui comprend des interfaces de programmation d’applications (API) et une technologie au niveau du système d’exploitation pour aider à activer le suivi des contacts.”

Les entreprises travaillent aussi rapidement. Le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni a annoncé qu’il allait utiliser Apple et l’API de Google dans leur application pour aider à lutter contre les coronavirus, et les tests commenceront dès la semaine prochaine. Une coopération comme celle-ci dans tous les secteurs est essentielle, et je suis fier d’Apple et de Google pour s’être unis pour aider de toutes les manières possibles.

En plus de Siri, qui a la capacité de vous aider à diagnostiquer si vous avez COVID-19, Apple pourrait en faire plus. Récemment, ils ont acheté le domaine “applecoronavirus.com”. ce qui, en toute honnêteté, ne pouvait signifier absolument rien; cependant, voyant à quel point Apple a été actif dans cette pandémie, je pense que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que nous apprenions pourquoi ils ont ce domaine.

Je choisis de ne pas être pessimiste

Il est beaucoup trop facile d’être pessimiste (surtout en ce moment) à propos des actions d’une entreprise. Vous pouvez dire qu’Apple ne fait cela que pour de bonnes relations publiques et pour protéger ses stocks pendant cette récession économique. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’Apple (comme n’importe quelle entreprise le ferait) essaie de se protéger des retombées financières en ce moment, mais cela ne signifie pas qu’elles n’agissent pas pour de bon.

Pour ma part, je suis très fier de la façon dont Apple a tout géré jusqu’à présent, et je pense qu’ils méritent un peu de crédit pour avoir fait tout ce qu’ils peuvent pour aider. Ils ne sont pas non plus la seule entreprise à intensifier leurs activités, de nombreuses entreprises fabriquent des EPI et des équipements de ventilation pour tenter de protéger les travailleurs de la santé et de sauver des vies.

Même dans les temps sombres, il se passe toujours bien; il suffit de choisir de le voir.