La réponse tant attendue de Samsung à AirDrop devrait arriver le mois prochain

Samsung travaillerait sur sa propre réponse à AirDrop, le service ad hoc d’Apple qui permet aux utilisateurs de transférer des fichiers entre Mac et appareils iOS via Wi-Fi et Bluetooth.

Selon les développeurs XDA, “Quick Share” fonctionnera de manière similaire à AirDrop, permettant aux fichiers d’être envoyés “instantanément” entre deux téléphones Galaxy à proximité, tant que les deux appareils ont la fonctionnalité activée.

Comme AirDrop, les utilisateurs de Galaxy pourront restreindre qui peut leur envoyer des fichiers (tout le monde ou contacts uniquement). Lorsque les utilisateurs définissent Partage rapide sur Tout le monde, il n’est pas clair si le service présentera des partages de fichiers non sollicités de la même manière qu’AirDrop.



Contrairement à AirDrop, Quick Share devrait avoir un composant de stockage cloud temporaire qui permettra aux utilisateurs de transférer des données vers des appareils domestiques connectés SmartThings. La taille maximale de ces fichiers sera jusqu’à 1 Go avec un total de 2 Go envoyés par jour.

AirDrop a été introduit avec iOS 7, il pourrait donc surprendre certains utilisateurs d’Apple que Samsung ne fasse que finaliser sa propre alternative. Android avait auparavant un équivalent basé sur NFC appelé Android Beam, mais il a été abandonné avec Android 10. Depuis, les utilisateurs ont dû recourir à des alternatives tierces comme l’application Files Go de Google.

Les trois principaux fournisseurs chinois de téléphonie mobile, Xiaomi, Oppo et Vivo, travaillent également collectivement sur un protocole de transfert poste à poste de style AirDrop qui devrait être lancé le mois prochain.

Le service de partage rapide de Samsung devrait arriver avec le lancement du Galaxy S20 +, qui est prévu pour le 11 février, avec le service de partage susceptible de venir sur les anciens appareils Samsung plus tard.

(Via The Verge.)

