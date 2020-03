La reprise de la production d’iPhone en Chine dépasse les attentes de Foxconn, mais les problèmes de vente aux États-Unis demeurent

Le fondateur de l’assembleur d’iPhone Foxconn a déclaré jeudi que la reprise de la production dans ses usines en Chine avait “dépassé les attentes”, suite à la perturbation des chaînes d’approvisionnement liée au coronavirus (via South China Morning Post).

[Terry Gou Tai-ming] a déclaré aux journalistes que le retour au travail dans les usines de Foxconn en Chine avait “dépassé nos attentes et notre imagination” et que l’approvisionnement de ses usines là-bas et au Vietnam était revenu à la normale.

Foxconn a réduit ses perspectives de revenus pour 2020 après que des quarantaines strictes ont été appliquées dans ses usines en Chine pendant une période de février pour se prémunir contre l’épidémie de coronavirus. Le fabricant a ensuite subi sa plus forte baisse mensuelle des revenus en environ sept ans en raison des mesures de confinement.

Le fabricant avait précédemment déclaré que l’épidémie virale avait eu un “assez petit impact” sur la production d’iPhone‌‌, suggérant que ses usines dans d’autres pays comme le Vietnam, l’Inde et le Mexique avaient été en mesure de combler l’écart.

L’épidémie de coronavirus en Chine a atteint son apogée, a annoncé jeudi sa principale commission de la santé. Il n’a enregistré que huit nouvelles infections dans la province du Hubei, la première fois que l’épicentre de l’épidémie a enregistré un décompte quotidien de moins de 10. Suite au ralentissement de la propagation du virus, davantage d’entreprises ont rouvert en Chine alors que les autorités assouplissent les mesures de confinement strictes.

Cependant, pour la société basée à Taiwan, qui est le principal assembleur d’iPhone d’Apple, les problèmes de production ont maintenant été remplacés par des problèmes de vente aux États-Unis.

“Aux États-Unis, ce qui nous inquiète, c’est le marché”, a déclaré Guo. “Si la production reprenait rapidement mais que les consommateurs arrêtaient de dépenser … ce serait la clé de la reprise économique.”

Le fondateur de Foxconn a également fait part de ses préoccupations au sujet de la chaîne d’approvisionnement électronique au Japon et en Corée du Sud, qui sont aux prises avec leurs propres épidémies graves de la maladie COVID-19. Gou a également cité la hausse des prix des puces RAM et des problèmes d’approvisionnement avec les panneaux d’affichage, mais n’a pas donné de détails.

En Chine, le mois dernier, Apple a vendu moins de 500 000 iPhones au milieu des restrictions persistantes sur les voyages et les transports – une baisse de 60% des ventes d’iPhone par rapport au trimestre de février 2019.

À la mi-février, Apple a annoncé que ses prévisions financières pour le trimestre de mars seraient insuffisantes en raison de l’épidémie de COVID-19. Lors de l’appel aux résultats de janvier, Apple a déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires de 63 à 67 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, mais ce n’est plus un objectif que la société sera en mesure d’atteindre.

Apple a cité la baisse de la demande des clients en Chine et la limitation des approvisionnements d’iPhone dans le monde entier comme facteurs conduisant à des revenus inférieurs aux prévisions.

