La réunion des «amis» a lieu – .

Si vous mourriez d’envie de voir un spécial Amis mettant en vedette tous les amis que vous adorez, eh bien, votre souhait est enfin devenu réalité. Il y a quelques semaines à peine, nous avons appris qu’un accord de retrouvailles entre amis était imminent, et il semble que ce soit finalement fait. La réunion spéciale Friends se déroule pour HBO Max, qui sera également la maison de streaming exclusive de toute la série Friends à l’avenir.

Deux rapports distincts ont confirmé l’accord, dont un de Variety et un second de The Hollywood Reporter. En plus de cela, tous vos acteurs préférés ont posté le même message It’s Happening sur Instagram, sous-titrant la même photo de Friends:

HBO Max a depuis confirmé la nouvelle, via Kevin Reilly, directeur du contenu chez HBO Max et président de TBS, TNT et truTV:

Je suppose que vous pourriez appeler cela celui où ils se sont tous réunis – nous nous réunissons avec David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un spécial HBO Max qui sera programmé aux côtés de toute la bibliothèque “Friends”. J’ai pris conscience de ‘Friends’ au tout début de son développement, puis j’ai eu l’occasion de travailler sur la série de nombreuses années plus tard et j’ai été ravi de le voir s’adapter aux téléspectateurs génération après génération. Il s’inscrit dans une époque où amis – et publics – se réunissaient en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer sont tous de retour pour la réunion, et ils vont frapper la scène sonore originale de Friends, Stage 24, sur le terrain Warner Bros.Studio à Burbank. Chacun des acteurs recevra au moins 2,5 millions de dollars pour les notes spéciales sur les variétés.

Variety dit que le spécial et les 236 épisodes seront disponibles lors de la première de HBO Max, qui devrait se produire à un moment donné en mai. Si c’est exact, ils devront bientôt commencer à le filmer. Ben Winston dirigera la spéciale.

En tant que fan de Friends qui rewatches la chose entière toutes les quelques années, je ne peux pas attendre que cela se produise.

Source de l’image: Warner Bros.

