La révélation la plus excitante de la Xbox Series X de la semaine n’a rien à voir avec des spécifications puissantes – .

Microsoft a surpris les joueurs du monde entier avec un énorme volume d’informations sur la Xbox Series X lundi matin. De nombreuses fonctionnalités et spécifications sur lesquelles les fans avaient spéculé ont été soudainement confirmées, et bien que ce soit certainement un développement passionnant, la puissance brute de la console de nouvelle génération n’a pas été autant une surprise. Cela dit, il y a eu quelques surprises dans le blog, dont l’une nous a époustouflé.

Lorsque la Xbox One et la PS4 ont fait leurs débuts en 2013, il restait encore des jeux de console triple A pour Xbox 360 et PS3. Afin de faciliter la transition, les éditeurs lancaient des versions anciennes et nouvelles générations de leurs jeux, tels que Call of Duty: Ghosts, Assassin’s Creed IV: Black Flag et Battlefield 4. Le problème était que si vous vouliez jouer au nouveau Call of Duty sur votre Xbox One ou PS4 lorsque vous avez mis à niveau, vous devez l’acheter à nouveau. C’est là que le système Smart Delivery de Microsoft entre en jeu, simplifiant encore plus le processus de transition.

«Cette technologie vous permet d’acheter un jeu une fois et de savoir que – que vous le jouiez sur Xbox One ou Xbox Series X – vous obtenez la bonne version de ce jeu sur la Xbox sur laquelle vous jouez», Phil Spencer, chef de Xbox, a expliqué. «Nous nous engageons à utiliser Smart Delivery sur tous nos titres exclusifs Xbox Game Studios, y compris Halo Infinite, en vous assurant que vous n’avez à acheter un titre qu’une seule fois pour jouer à la meilleure version disponible pour la console Xbox sur laquelle vous choisissez de jouer. . Cette technologie est disponible pour tous les développeurs et éditeurs, et ils peuvent choisir de l’utiliser pour des titres qui seront d’abord publiés sur Xbox One et qui arriveront plus tard sur la Xbox Series X. »

Pour récapituler, tous les jeux Xbox Game Studios qui sortent sur les deux consoles prendront en charge la livraison intelligente, ce qui signifie que vous n’aurez à payer qu’une seule fois et que vous posséderez les versions Xbox One et Series X de ce jeu. Comme Spencer l’a noté, les développeurs et éditeurs tiers auront également accès à la fonctionnalité, et bien qu’ils ne soient pas obligés de l’utiliser, CD Projekt Red a déjà confirmé que Cyberpunk 2077 utiliserait Smart Delivery:

Aussi excitant que puisse être le lancement d’une nouvelle console, tout le monde ne pourra pas mettre à niveau le premier jour. Mais l’idée que ces personnes pourraient continuer à acheter des jeux de génération en génération et être ensuite obligées de les racheter après leur mise à niveau est encore plus ridicule en 2020 qu’en 2013. Heureusement, ce ne sera pas le cas pour tous. Les grandes exclusivités Xbox de Microsoft et au moins l’un des plus grands jeux tiers de l’année. Nous espérons que d’autres studios emboîteront le pas et donneront à tout le monde la possibilité de commencer à créer leurs bibliothèques de nouvelle génération avant leur mise à niveau.

Séparément, il est difficile d’imaginer que Sony ne suivra pas sa propre fonctionnalité d’achat croisé similaire. Ne pas égaler Microsoft ici ne condamnerait pas exactement la PlayStation 5, mais Sony ne peut vraiment pas se permettre de laisser à son plus grand rival un ajout aussi convaincant. À tout le moins, Sony entendra un tas de fans mécontents si elle n’apporte pas d’achat croisé à la PS5 à certains égards. Peut-être que nous aurons enfin bientôt des nouvelles officielles de la PS5.

Source de l’image: Xbox

