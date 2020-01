La rumeur veut que le Galaxy Z Flip pliable de Samsung sortira le 14 février aux États-Unis pour 1400 $

Un rapport publié par le Korea Herald à la fin de l’année dernière avait suggéré que le prochain téléphone pliable de Samsung coûterait moins de 1 000 $. Plus tôt ce mois-ci, un autre rapport en provenance de Corée a affirmé que le prochain pliable à clapet de la société, surnommé le Galaxy Z Flip, coûterait environ 1000 $. Cependant, Max Weinbach, le leaker, a maintenant affirmé dans un tweet que le Galaxy Z Flip ne serait en fait que légèrement plus abordable que le Motorola RAZR.

Le Galaxy Z Flip de Samsung sera probablement lancé le 14 février. Il coûte 1400 $. Il est possible que ce soit à nouveau une exclusivité AT&T, mais cette fois, il pourrait s’agir d’une exclusivité chronométrée. Il sera également disponible déverrouillé.

Selon Weinbach, qui avait partagé la première vidéo pratique du Galaxy S20 + plus tôt ce mois-ci, le Galaxy Z Flip coûtera 1400 $ aux États-Unis Tout comme le premier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip sera apparemment une exclusivité AT&T, à moins au début. Weinbach suggère également que le téléphone sera lancé aux États-Unis le 14 février, trois jours seulement après son dévoilement officiel à San Francisco.

Si les informations de Weinbach s’avèrent exactes, le Galaxy Z Flip de Samsung ne sera que légèrement plus abordable que le Motorola RAZR. Cependant, en termes de spécifications matérielles, le pliable à clapet de Samsung aura le dessus sur le redémarrage du RAZR. Alors que le Motorola RAZR est alimenté par un chipset milieu de gamme Snapdragon 710, le Galaxy Z Flip devrait être alimenté par le processeur phare Snapdragon 855+ de l’année dernière. Le Samsung pliable aura également une batterie légèrement plus grande et un écran plus grand avec une couche de verre ultra-mince sur le dessus.