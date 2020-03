La Samsung Galaxy Watch Active originale est à seulement 137 $ (63 $ de réduction) chez Microsoft

À ce stade du jeu des appareils portables, Samsung a à peu près défini la formule pour créer de grandes montres intelligentes. La société produit des succès depuis des années, apparemment en itérant sur ses conceptions et logiciels gagnants à chaque génération. Pour une durée limitée, vous pouvez vous procurer la Samsung Galaxy Watch Active originale de l’année dernière pour seulement 137,17 $ (62,82 $ de réduction) chez Microsoft.

La Galaxy Watch Active n’est peut-être pas la nouvelle smartwatch Samsung sur le marché, mais il y a encore beaucoup à aimer sur ce modèle. Il dispose d’un digne processeur Exynos 9110, de 4 Go de stockage intégré, de 750 Mo de mémoire et d’un 5ATM avec indice d’étanchéité IP68. Lorsque nous avons examiné la Galaxy Watch Active en avril 2019, nous avons salué son design haut de gamme, son OneUI ultrarapide optimisé par Tizen et sa durée de vie de plusieurs jours.

La Galaxy Watch Active est disponible en trois couleurs différentes, bien que seules les versions noir et vert soient en stock pour l’offre d’aujourd’hui. Cette remise est valable jusqu’au dimanche 15 mars, donc si vous voulez une toute nouvelle Samsung Galaxy Watch Active, vous n’avez que quelques jours pour passer votre commande.