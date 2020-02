La scène supprimée d’Infinity War aurait été folle, mais cela ne peut pas arriver maintenant – .

Aussi incroyable que cela soit pour les fans du MCU de regarder des films massifs comme Infinity War, Endgame et de nombreux autres crossovers Avengers, il doit être incroyablement difficile de les reconstituer pour s’adapter au récit principal. Souvent, des idées intéressantes qui auraient tellement de sens par elles-mêmes sont rejetées pour rationaliser l’histoire. Certaines de ces idées sont abandonnées après avoir été partiellement filmées, c’est pourquoi nous avons vu tant de scènes supprimées des films Marvel qui n’auraient peut-être pas aidé l’histoire globale bien qu’elles soient géniales par elles-mêmes. D’autres sont coupés avant même qu’ils ne soient tournés comme la scène incroyable qui aurait ajouté tellement de profondeur au personnage de Rhodey. Comme nous l’avons déjà expliqué, il y a une bonne raison pour laquelle une scène particulière a été supprimée de l’histoire d’Infinity War. Mais il s’avère que Marvel avait joué avec une autre excellente idée pour Infinity War, mais c’est une idée que nous n’avons maintenant aucune chance de voir dans un futur film Marvel.

Le même designer qui a révélé l’art pour le moment PTSD de War Machine a également publié des images sur Instagram qui montrent une version différente d’une scène épique d’Avengers: Infinity War. Celui-ci date également du début du film, quand Iron Man et Spider-Man montent sur le navire d’Ebony Maw pour sauver Doctor Strange. Selon une version de la scène, Tony aurait envoyé son armure pour couvrir le corps de Strange pendant qu’il était torturé par Maw:

Mais attendez, ça va encore mieux, car l’artiste John Staubart a partagé une flopée d’images supplémentaires qui poussent le concept encore plus loin. Dans la séquence d’images suivante, vous verrez Tony Stark portant la Cape magique de lévitation de Strange, et Strange faisant la chose brillante qu’il fait tout le temps avec ses mains, mais cette fois en portant l’armure d’Iron Man.

En fin de compte, ne pas avoir ces scènes dans Infinity War a beaucoup de sens. La façon dont les Avengers ont vaincu Maw était parfaite et hilarante. Ils ont évité une bataille à part entière en revenant à cette astuce à laquelle Spider-Man pensait dans le film Aliens. Cela n’a fonctionné que parce que Maw ne s’attendait à aucune sorte de conflit. Habiller Strange avec l’armure d’Iron Man aurait totalement fait disparaître le fait que Stark était sur le navire, et cela aurait ruiné l’élément de surprise.

Iron Strange et … Tony dans la cape du Docteur aurait été une chose incroyable à voir, et les plaisanteries entre eux auraient été géniales. Mais c’est un échange amusant que nous n’obtiendrons jamais maintenant que Stark est mort. Cela dit, cela pourrait se produire en cours de route dans un calendrier différent si Marvel souhaitait un jour réutiliser ces concepts. Mieux encore, que faire si le studio utilise le concept du What If…? Une série télévisée qui proposera des événements alternatifs de certains des moments charnières du MCU?

