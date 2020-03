La seconde fonctionnalité Pixel débarque le 2 mars 2020

L’année dernière, Google a lancé la toute première fonctionnalité de Pixel. Ces mises à jour trimestrielles pour téléphones Pixel apportent de nouvelles fonctionnalités et vont beaucoup plus en profondeur que les mises à jour de sécurité mensuelles habituelles. Aujourd’hui, la deuxième baisse de fonctionnalité est arrivée.

Vous pouvez regarder le clip YouTube ci-dessus pour voir lequel des nouveaux ajouts de fonctionnalités Pixel Google met en évidence cette fois-ci. Mais nous allons tout détailler ci-dessous.

Il convient de noter que chaque baisse de fonctionnalité Pixel est envoyée à tous les appareils Pixel actifs, qui comprennent à ce jour les séries Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3 et Pixel 2. La série Google Pixel d’origine a été supprimée et ne recevra plus de mises à jour d’aucune sorte.

Dans cet esprit, un tas de ces mises à jour sont exclusivement destinées à la série Google Pixel 4, car ce sont les seuls appareils dotés de capacités Motion Sense. Découvrez toutes les mises à jour de la fonctionnalité Pixel ci-dessous!

Pixel 4 uniquement: Mettez en pause et reprenez la musique en tapotant au-dessus du téléphone.Pixel 4 uniquement: Les utilisateurs d’Australie et du Royaume-Uni ont désormais activé la détection d’accident de voiture, auparavant uniquement disponible aux États-Unis.Pixel 4 uniquement: Amélioration de la perception de la profondeur de la caméra pour de meilleurs selfies et la possibilité de créer des photos 3D sur Facebook.Pixel 4 uniquement: Le bouton d’alimentation a maintenant une «pression ferme» qui sera différente de la pression longue, vous donnant plus de pouvoir sur le lancement des applications.Pixel 4 uniquement: Des avancées avec une luminosité adaptative.Pixel 4 et Pixel 3 uniquement: Duomoji qui sont comme Animoji mais pour les appels Google Duo.Pixel 4, Pixel 3 et Pixel 3a uniquement: Vous pouvez maintenant prendre une capture d’écran d’une carte d’embarquement et elle sera ajoutée automatiquement à Google Pay.Pixel 2 uniquement: Live Caption est en cours de déploiement. Le déploiement de Rules, qui vous permet de créer des routines automatisées. Semblable à l’application Tasker populaire.Le thème sombre planifié activera ou désactivera le mode sombre automatiquement en fonction de l’état du soleil.La mise à jour d’Emoji 12.1 apporte plus d’Emoji aux pixels, y compris une grande sélection d’Emoji inclus.Appuyez sur le bouton d’alimentation de votre pixel pour lancez rapidement Google Pay. Accédez à vos différentes cartes de crédit, passes, billets et plus encore.

En plus des fonctionnalités ci-dessus, le correctif de sécurité mensuel Android traditionnel est également disponible pour les appareils Pixel. En plus du correctif de sécurité, il existe également une multitude de correctifs et d’améliorations pour diverses fonctionnalités sur toute la gamme Pixel. Pour une liste complète de ces mises à jour, cliquez ici.

La suppression de la fonctionnalité Pixel et la mise à jour des correctifs de sécurité Android sont en cours de déploiement, mais certaines fonctionnalités ne seront disponibles que plus tard. Pour une description complète de toutes les nouvelles fonctionnalités et quand les attendre, cliquez ici.

Plus d’articles sur Google Pixel 4