La seconde fonctionnalité Pixel Drop peut arriver dès la semaine prochaine

Les gens de 9to5Google ont repéré certains détails cachés dans un démontage APK qui impliquent que nous recevrons notre deuxième fonctionnalité Pixel Drop en mars. D’autres informations trouvées cachées dans l’application examinée révèlent une poignée de fonctionnalités que nous pourrions voir débarquer dans le cadre de la mise à jour, y compris la planification du mode sombre, un nouveau menu de touches d’alimentation “Cartes et passes”, le geste de lecture / pause Motion Sense et un déploiement de la détection des accidents de voiture sur les anciens pixels. Et compte tenu de la cadence de sortie habituelle de Google le premier lundi du mois, cela signifie que nous pourrions voir la prochaine mise à jour de Pixel Feature Drop dès la semaine prochaine.

Si vous n’êtes pas familier, les Pixel Feature Drops sont le nouveau plan de Google pour les grandes mises à jour trimestrielles qui fournissent des tas de nouvelles fonctionnalités à sa gamme d’appareils Pixel. Plutôt que d’attendre les mises à jour majeures, vous obtenez une goutte régulière de nouvelles fonctionnalités. Le dernier (qui était aussi le premier) était de retour en décembre. Espérons que le déploiement en mars soit un peu moins lent que la dernière fois.

Nous avons déjà vu plusieurs de ces fonctionnalités dans l’aperçu du développeur Android 11 récemment publié. La programmation en mode sombre et le geste de lecture / pause Motion Sense sont tous deux apparus dans le cadre de la version, et nous supposons que le comportement sera similaire en fonction des détails révélés jusqu’à présent. (Vous pouvez voir notre couverture antérieure des deux pour une idée de ce à quoi vous attendre.) Nous avons également remarqué des améliorations substantielles de la réactivité générale de Motion Sense dans Android 11, alors j’espère que certains de ces avantages arriveront également avec la mise à jour de la fonctionnalité Drop.

Motion Sense était beaucoup plus fiable dans Android 11. Notez également le nouveau geste “dip” pour la lecture / pause.

Nous savons que Cards & Passes est prévu pour Android depuis l’année dernière. Il est en cours de développement actif depuis un certain temps, et bien qu’il soit apparu pour la première fois dans Android Q, Google a conservé la fonctionnalité cachée / désactivée depuis lors.

La détection des accidents de voiture était initialement une fonctionnalité exclusive de Pixel 4, mais la version de l’application déployée avec Android 11 a pu être installée manuellement sur les anciens Pixels, où elle fonctionnerait également. À l’époque, nous pensions qu’il était possible que la version Android 11 ait simplement une version dogfood de l’application, la compatibilité plus large étant un oubli de Google, mais les détails révélés dans le démontage impliquent que nous verrons un déploiement plus large vers les anciens. Pixels dans le cadre de cette prochaine mise à jour.

Bien sûr, les démontages étant des démontages (comme nous le savons trop bien ici chez Android Police par nous-mêmes), certains de ces détails peuvent être des harengs rouges, avec des débuts de fonctionnalités prévus pour une date ultérieure. Mais voir tous ces changements se produire à une telle proximité des signes clairs d’une sortie en mars pour la prochaine Pixel Feature Drop est presque certainement plus qu’une coïncidence. Nous le saurons lundi prochain – ou, au plus tard, le lundi suivant.