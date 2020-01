La section étendue des nouvelles versions de YouTube Music se déploie largement

YouTube Music a eu un mélange officiel de nouvelles versions et vous a montré quelques enregistrements récents sélectionnés dans leur propre section depuis l’année dernière, mais jusqu’à présent, vous ne pouviez pas voir plus de dix nouveaux albums ou singles là-bas. Avec la version 3.49 du service de streaming, publiée pour la première fois à la mi-janvier, cela a commencé à changer pour certaines personnes chanceuses qui ont vu une version considérablement élargie de la section des nouvelles versions. À en juger par les rapports sur Reddit, ce raffinement se déploie largement maintenant.

Le nombre d’enregistrements dans la section est en effet impressionnant et se compose probablement de plus de 100 versions individuelles. Contrairement à d’autres recommandations sur YouTube Music, elles ne semblent pas être basées sur vos préférences personnelles mais sur votre emplacement. Ici en Allemagne, je vois quelques albums allemands, tandis que Rita au Liban obtient des disques en arabe et en hindi. Des tubes internationaux figurent parmi nos deux sélections, comme l’album live Guns n ‘Roses’ Bullets Over Broadway ou Eminem’s Music To Be Murdered By. Je dois dire que le manque de personnalisation rend cette liste difficile à analyser, mais au moins vous voyez plus de versions maintenant.

Si vous n’avez pas encore reçu la version 3.49 de YouTube Music, vous pouvez le télécharger depuis APK Mirror. Je commence vraiment à aimer le nouveau service de streaming pour ses mix et son UX, mais ma musique téléchargée de Play Music me manque toujours énormément et je déteste toujours YouTube Music et l’historique de lecture / écoute entrelacé de YouTube. Espérons que Google s’attaque ensuite à ces problèmes.

Merci: José, Eduardo, Samarth