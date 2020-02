La série Galaxy S20 serait livrée avec le bon chargeur rapide dans la boîte

L’année dernière, Samsung a tiré une page du livre d’Apple et a décidé d’expédier le Galaxy Note 10 et le Note 10+ avec un chargeur de 25 W. Bien que cela soit très bien pour l’ancien téléphone et la vitesse de charge maximale qu’il prend en charge de toute façon, le Note 10+, d’autre part, était capable de monter jusqu’à 45W. L’achat d’un chargeur qui vous permet d’utiliser pleinement la technologie de charge rapide du Galaxy Note 10+ coûte 50 $ supplémentaires.

Heureusement, Samsung semble donner un coup de pouce à ses clients cette fois-ci, car un nouveau renseignement provenant de Roland Quandt de WinFuture suggère que chaque téléphone de la série Galaxy S0 sera livré avec le chargeur le plus rapide qu’il puisse prendre en charge:

friandise:

Les Samsung Galaxy S20 et S20 + (modèles 4G et 5G) sont livrés avec un chargeur rapide de 25 W.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G est livré avec un chargeur rapide de 45 W.

Tous les modèles sont livrés avec un casque filaire AKG USB Type-C dans la boîte. Tu connais la raison.

– Roland Quandt (@rquandt) 7 février 2020

Bien que cela soit agréable à savoir – et cela vous aidera certainement à économiser de l’argent – il est également décevant de voir Samsung s’en tenir à une charge de 25 W sur deux de ses téléphones phares alors que des concurrents comme Xiaomi et OPPO expédient déjà des téléphones avec des chargeurs de 65 W – et même regarder au-delà.

Je suppose que le fiasco Note 7 est toujours gravé dans la mémoire du géant sud-coréen, et il veut jouer en toute sécurité en ce qui concerne les batteries de ses téléphones.