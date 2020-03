La série OnePlus 8 devrait être lancée dès la mi-avril

Ces dernières années, OnePlus a toujours lancé sa série régulière vers mai / juin et sa gamme T améliorée vers octobre / novembre. Il semble que la société souhaite changer un peu les choses cette fois-ci, car TechRadar cite une source affirmant que OnePlus a l’intention de présenter son prochain produit phare à la mi-avril de cette année.

TechRadar indique qu’une “source proche de la société” a révélé que la série OnePlus 8 devrait être lancée au cours de la deuxième semaine d’avril. Cette décision pourrait s’adresser à Samsung et à d’autres concurrents qui sortent généralement leurs appareils plus tôt dans l’année – OnePlus pourrait vouloir augmenter la date de manière permanente pour mieux se positionner contre eux. La série OnePlus 8 pourrait bien être le bon véhicule pour cela – selon la rumeur, elle offrirait des fonctionnalités très attendues telles que la recharge sans fil et un écran à 120 Hz.

Si le rapport TechRadar s’avère précis, vous pouvez également voir le mouvement comme un retour aux racines de OnePlus. La société a lancé son premier téléphone le 23 avril 2014. OnePlus prévoit également de partager une “surprise” aujourd’hui, comme le suggèrent les médias sociaux, mais il n’est censé être ni un téléphone ni même un produit commercial, alors restez à l’écoute.