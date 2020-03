La série OnePlus 8 sera dévoilée le 14 avril

OnePlus se prépare à lancer sa dernière gamme phare, la série OnePlus 8. Conformément aux rumeurs précédentes qui indiquaient une sortie mi-avril, la société vient d’annoncer qu’elle dévoilerait ses nouveaux téléphones le 14 avril lors d’un événement en ligne uniquement.

Nous avons déjà entendu de nombreuses rumeurs sur la prochaine gamme de OnePlus, y compris les spécifications matérielles, les options de couleurs possibles et un aperçu d’un écran percé par une caméra frontale perforée. Le OnePlus 8 Pro haut de gamme aurait même une charge sans fil à 30 W, un indice de protection IP68 et un écran de 120 Hz, ce qui serait une première passionnante pour un téléphone OnePlus.

OnePlus a également partagé quelques éléments sur les nouveaux appareils: “Avec la série OnePlus 8, nous sommes ravis de présenter notre série de smartphones la plus puissante et la plus belle de tous les temps, combinant des capacités 5G ultra-rapides, des affichages à haut taux de rafraîchissement spécialement conçus et OnePlus ‘ configuration puissante des performances de signature “, confirmant en outre que nous pouvons nous attendre à un écran à taux de rafraîchissement élevé – la 5G est à peu près une donnée pour la plupart des nouvelles versions de nos jours.

Vous pouvez suivre l’événement sur le site Web de OnePlus le 14 avril à 8 h HNP (15 h 00 GMT), où vous pouvez également ajouter la date à votre calendrier.