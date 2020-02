La série OnePlus devrait (enfin) offrir une bonne résistance à l’eau

91Mobiles

Les téléphones OnePlus sont généralement considérés comme l’un des meilleurs smartphones du marché en termes de rapport qualité-prix. Malheureusement, certaines fonctionnalités telles que la recharge sans fil et la classification IP ont été réduites afin d’atteindre un prix acceptable.

Maintenant, le tipster fréquent Max J a tweeté une image de concept, suggérant que la série OnePlus 8 gagnera une cote IP significative (c’est-à-dire IP67 ou IP68). Découvrez-le ci-dessous.

pic.twitter.com/laO3szAcsM

– Max J. (@MaxJmb) 15 février 2020

Le tweet n’est encore qu’une image conceptuelle d’une source non officielle, nous devons donc tout prendre avec un grain de sel. Mais le leaker a créé une image similaire plus tôt cette année pour indiquer que le OnePlus 8 Pro pourrait être rechargé sans fil. Et nous avons vu depuis quelques fuites et des suggestions que la fonctionnalité est en effet à venir.

Les dernières nouvelles indiquent probablement que le OnePlus 8 Pro est résistant à l’eau avec une cote appropriée plutôt que le modèle standard moins cher. Après tout, OnePlus a cité les frais de certification IP comme un obstacle avec les téléphones précédents comme la série OnePlus 7.

Ces deux fonctionnalités contribueraient grandement à mettre OnePlus sur un pied d’égalité avec Samsung, LG et Huawei en termes de fonctionnalités premium. Mais nous nous demandons ce que cela signifierait pour le prix OnePlus 8 Pro.

Aimez-vous la résistance à l’eau et / ou la charge sans fil dans un smartphone? Donnez-nous votre avis ci-dessous!