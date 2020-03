La série Realme 6 devient officielle avec des écrans 90 Hz, des caméras quad 64MP

Realme a dévoilé aujourd’hui les smartphones de la série Realme 6 lors d’un événement en ligne uniquement en Inde. Les nouveaux Realme 6 et Realme 6 Pro sont sans doute deux des téléphones Android économiques les plus impressionnants que la marque ait lancés jusqu’à présent, offrant des fonctionnalités de pointe et des designs attrayants.

Realme 6 Pro commence à 16 999 ₹ pour la version 6 Go / 64 Go et monte à 18 999 ₹ pour la version 8 Go / 128 Go. La version 6 Go / 128 Go du téléphone coûtera ₹ 17,999. Realme 6, en revanche, commencera à 12 999 ₹ pour la version 4 Go / 64 Go. La société a évalué la version 6 Go / 128 Go à 14 999 ₹, tandis que la version 8 Go / 128 Go sera disponible pour 15 999 ₹. Les consommateurs en Inde pourront mettre la main sur le Realme 6 via Flipkart et Realme.com à partir du 11 mars. Le Realme 6 Pro sera en vente dans le pays à partir du 13 mars.

Les nouveaux téléphones de Realme sont livrés avec des écrans à 90 Hz, apportent une expérience de niveau phare aux masses. Les téléphones de la série Realme 6 sont également équipés d’une configuration à quatre caméras à l’arrière, comprenant un capteur principal Samsung ISOCELL Bright GW1 64MP. Une autre caractéristique impressionnante que les deux téléphones ont en commun est la charge rapide de 30 W.

Realme 6 Pro a un design inspiré de la foudre avec une protection Corning Gorilla Glass 5 des deux côtés. Il a un affichage à double perforation de 6,6 pouces avec le même taux de rafraîchissement de 90 Hz que le Realme 6. La découpe de perforation de forme ovale abrite un capteur principal de 16 MP et un objectif ultra grand angle de 8 MP. À l’arrière se trouve un capteur primaire 64MP, un objectif ultra grand-angle 8MP, un téléobjectif 12MP avec zoom 20x et un objectif macro 2MP. Le téléphone dispose également d’une batterie de 4 300 mAh, d’une prise en charge Dolby Atmos, d’une certification audio haute résolution, d’un GPS double fréquence et du système de navigation par satellite NavIC d’ISRO.

Sur le plan logiciel, les deux téléphones Realme 6 exécutent Android 10 avec Realme UI en haut.

