La série Samsung Galaxy S20 est le nouveau roi des performances

Une autre année, un autre lot de nouveaux téléphones offrant les meilleures technologies de traitement mobile. Il n’est donc pas surprenant que la série Samsung Galaxy S20 s’empare de la couronne de performances des téléphones phares de l’année dernière. Cependant, l’ampleur de certaines des améliorations apporte certainement des nouvelles importantes.

Le Samsung Galaxy S20 soulève également quelques nouvelles questions de performances importantes. Le nouvel écran 120 Hz fonctionne-t-il aussi bien que le mode 60 Hz traditionnel? Le combiné peut-il maintenir des performances optimales? Et l’écart entre les modèles Snapdragon et Exynos se creuse-t-il ou se rétrécit-il?

Nous allons approfondir toutes ces questions en plongeant dans les résultats de nos benchmarks Samsung Galaxy S20.

Comment fonctionne le Galaxy S20?

Pour commencer, parcourons notre gamme typique de benchmarks.

L’indice de référence global du système AnTuTu révèle une amélioration majeure des performances du Samsung Galaxy S20 Ultra, à la fois par rapport à ses prédécesseurs Galaxy et aux phares ultra-rapides du Snapdragon 855 Plus à partir de 2019. Un gros morceau de cette mise à niveau des performances du système provient de l’utilisation du LPDDR5 rapide RAM, nouvellement prise en charge dans le SoC Snapdragon 865 avec un système de cache amélioré. En conséquence, le démarrage et l’échange des applications devraient être encore plus rapides qu’auparavant.

Le Snapdragon 865 à l’intérieur de notre Samsung Galaxy S20 Ultra correspond aux améliorations attendues des performances du processeur. Les résultats de GeekBench 4 monocœur et multicœur montrent une amélioration similaire de 18 à 21%. Qualcomm a vanté un tel saut avec le passage au noyau Arm Cortex-A77. Cependant, les résultats mettent également en évidence le plus grand cache système de 3 Mo et le cache partagé L3 de 4 Mo faisant leur travail. Veiller à ce que les cœurs CPU partagent efficacement les ressources à mesure que leurs performances individuelles augmentent.

Une mémoire plus rapide revient en jeu lorsque nous examinons les performances de jeu. Un regard sur le résultat de 3DMark confirme une augmentation majeure des capacités graphiques. Les performances sont en hausse de 28% par rapport à notre Galaxy S10. Bien que les combinés Snapdragon 885 Plus plus puissants ne soient qu’à 16% derrière le S20 Ultra. Pourtant, les performances graphiques sont l’endroit où vous trouverez la plus grande mise à jour des performances cette fois-ci. Combiné à l’écran 120 Hz, les joueurs mobiles ont de quoi être enthousiasmés par le dernier produit phare de Samsung.

En plus des références classiques, nous avons également exécuté Speed ​​Test G sur le dernier produit phare de Samsung. Voici ce que nous avons trouvé.

Nous constatons une nouvelle fois l’amélioration des performances par rapport aux combinés de l’année dernière. L’ancien Google Pixel dans les résultats montre à quel point des améliorations ont été apportées au cours des dernières années. Bien qu’il soit clair que les améliorations de performances ont des rendements décroissants.

Surtout, sur 100 tests, nous pouvons démontrer que le Galaxy S10 Ultra, avec d’autres combinés Samsung, s’écarte rarement de ses performances de pointe. Il est très cohérent, contrairement à certains autres combinés qui tentent de pousser leurs performances mais ne peuvent pas les maintenir longtemps.

Cependant, lorsque nous examinons de plus près les scores de performances du processeur, il y a un écart plus important que les générations précédentes. Les échelles de performances du territoire du Snapdragon 855 sont à leur plus bas niveau mais restent en moyenne notables au-dessus de la génération précédente. Cela peut être dû à des problèmes de dissipation thermique ou à des optimisations de batterie. Alternativement, il peut y avoir des problèmes d’allocation de cœur empêchant la puce d’utiliser le cœur Prime à chaque fois. En comparaison, les scores GPU restent très cohérents.

Les performances du processeur du Galaxy S20 varient notamment sur plusieurs tests.

Affichage 120 Hz vs 60 Hz

Savoir exactement dans quelle mesure un 120 Hz affecte la durée de vie et les performances de la batterie n’est pas une tâche simple. Le contenu que vous consultez, comme jouer à un jeu en 3D, est un bien plus gros fardeau pour les performances que l’écran seul. Il est encore plus difficile de quantifier quand atteindre 120 Hz n’est pas possible dans de nombreux scénarios, étant donné que de nombreuses applications plafonnent toujours à 60 Hz.

Ce que nous avons observé, c’est que le mode 120 Hz du Galaxy S20 Ultra affecte marginalement les performances durables. Mais seulement légèrement.

Dans le graphique ci-dessus, la ligne noire marque la performance moyenne, tandis que la barre verte présente les limites où 50% des résultats tombent. Ici, nous pouvons voir que les performances étaient certainement plus cohérentes avec la série Galaxy S10. Bien que le Galaxy S20 et le Note 10 ne soient pas aussi variables que certains autres appareils Android.

La barre verte plus large suggère une diffusion plus large et plus légère des résultats de performance sur 100 exécutions du test de vitesse G pour le mode 120 Hz. L’écart n’est que marginal et les résultats maximaux et les plus faibles restent très cohérents. Cela n’indique qu’une petite différence de performances entre les modes 120 Hz et 60 Hz, mais elle existe néanmoins.

L’essentiel est que le package de traitement du Samsung Galaxy S20 surpasse la génération précédente de Galaxy et les produits phares les plus puissants de l’année dernière. Mais plus important encore, le Galaxy S20 Ultra maintient ces performances de pointe tout aussi bien même après une utilisation prolongée en mode 120 Hz. Cela signifie que vous ne trouverez pas vos jeux à la traîne après quelques minutes de jeu.

Test d’affichage du smartphone à 90 Hz: les utilisateurs peuvent-ils vraiment sentir la différence?

Les affichages de fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ont été extrêmement populaires dans les smartphones au cours du second semestre de 2019. Cela m’a fait réfléchir – c’est la promesse d’une expérience plus rapide et plus réactive que le battage publicitaire ou est…

Snapdragon vs Exynos

Bien que Samsung n’aime vraiment pas en parler, la comparaison du chipset Exynos contre Snapdragon suscite toujours un débat animé parmi les amateurs de téléphones. Pour tester cette différence particulière, nous avons réussi à mettre la main sur un Snapdragon Galaxy S20 Ultra et l’Exynos Galaxy S20 Plus.

Consultez notre article ici pour une plongée profonde sur les différences. En résumé, la version Snapdragon du Galaxy S20 est plus performante que le modèle Exynos. Surtout quand on regarde les résultats de référence graphique.

Si vous recherchez les meilleures performances de votre Galaxy S20 et les meilleures performances de tout appareil Android en ce moment, optez pour le modèle Snapdragon.

Samsung Galaxy S20 Plus Le dernier et le plus grand de Samsung

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra sont des smartphones 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, la gamme Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.