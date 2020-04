La série TCL 10 comprend le premier smartphone 5G abordable de l’entreprise

TCL nous a donné un aperçu de ses smartphones de la série 10 lors du CES 2020. Aujourd’hui, la société a dévoilé sa gamme abordable, qui comprend trois nouveaux téléphones: le TCL 10 5G, le 10 Pro et le 10L. Le trio partage le même mélange de fonctionnalités de base, telles que les écrans TCL Display, les processeurs Snapdragon 700/600 et les configurations à quatre caméras à l’arrière.

Plongeons-nous et voyons ce qui fait vibrer la série TCL 10.

Premier à 5G

Le TCL 10 5G est, comme son nom l’indique, un smartphone compatible 5G et le premier appareil de ce type de TCL. La radio 5G (bandes n1 / 3/8/28/77/78) peut gérer jusqu’à 2,3 Gbps de téléchargement, tant que le réseau le fait. En parlant de réseaux, TCL joue timidement sur la dénomination sur quels marchés le 10 5G pourra surfer à vitesse de distorsion.

Le téléphone dispose d’un écran Full HD + de 6,53 pouces avec un rapport écran / corps de 91%. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 765G avec 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Une batterie de 4500 mAh avec QuickCharge 3.0 fournit au TCL 10 5G le jus dont il a besoin pour passer la journée.

TCL a opté pour un grand nombre de mégapixels pour son premier téléphone. Quatre caméras ornent l’arrière, un principal de 64 MP, un ultra-large de 8 MP à 118 degrés, une macro de 5 MP et un capteur de faible luminosité de 2 MP. Le téléphone peut capturer des vidéos jusqu’à 4K à 30 ips. À l’avant, vous trouverez une caméra selfie 16MP.

Les autres fonctionnalités comprennent Android 10 et l’interface utilisateur TCL, une prise casque 3,5 mm, une connexion Wi-Fi double bande et la prise en charge des cartes microSD. Le TCL 10 5G sera disponible sur certains marchés plus tard cette année pour 399 € / 399 £.

Voir également: Les réseaux 5G se déploient plus rapidement que la 4G | Les meilleurs téléphones 5G que vous pouvez acheter

Going Pro

Le TCL 10 Pro est le premier téléphone de la société à proposer un écran AMOLED incurvé. Le panneau Full HD de 6,47 pouces est certifié pour prendre en charge le contenu HDR10 de Netflix, ce qui rend le téléphone naturel pour le divertissement. TCL a développé une barre de bord qui rend les raccourcis d’application faciles à localiser. Les lunettes sont réduites au minimum absolu, ce qui donne au téléphone un rapport écran / corps de 93%. L’écran cache également le capteur d’empreintes digitales du téléphone, qui est enfoui sous la vitre.

Un processeur Snapdragon 675 avec 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage alimente le téléphone. Il est un peu inquiétant que TCL ait opté pour un processeur de l’ère 2018. Espérons que la décision ne reviendra pas pour la mordre. Le TCL 10 Pro a la même batterie de 4500 mAh avec QuickCharge 3.0 que l’on trouve dans le modèle 5G.

TCL a légèrement modifié l’équation de la caméra. Le 10 Pro possède également un appareil photo principal de 64 MP, mais l’ultra-large de 123 degrés a un capteur de 16 MP. Les capteurs macro 5MP et faible luminosité 2MP sont les mêmes, mais la caméra selfie passe à 24MP. Les personnes qui achètent le 10 Pro pourront capturer des vidéos jusqu’à 4K à 30 ips.

D’autres caractéristiques reflètent celles du 10G. Cela signifie Android 10 avec l’interface utilisateur TCL (avec une promesse de mise à jour vers Android 11), une prise casque 3,5 mm, WiFi, Bluetooth 5.0 et la prise en charge des cartes microSD. Il sera disponible en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et au Royaume-Uni à partir du deuxième trimestre pour 449 € / 449 $ / 399 £.

Voir également: Quoi de neuf sur Netflix avril 2020

Prendre le L

Le dernier de ce trio de téléphones TCL 10 est le 10L. Il porte le même écran Full HD + de 6,53 pouces avec un rapport écran / corps de 91% que le modèle 5G, mais laisse tomber le processeur vers le Snapdragon 665. Il offre les mêmes 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage que les autres. , bien qu’une variante de 64 Go soit également disponible.

La configuration de la caméra rétrograde à nouveau les capteurs. Le 10L possède un appareil photo principal de 48 MP, un ultra-large de 8 MP, une macro de 2 MP et un faible éclairage de 2 MP. Il peut enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 30 ips, ou des vidéos 720p jusqu’à 240 ips pour des séquences au ralenti. La caméra selfie évalue 16MP.

Pour compléter les bases, le TCL 10L comprend également Android 10 avec TCL UI, Bluetooth 5, WiFi, la prise en charge de la carte microSD et un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Le 10L sera vendu en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et au Royaume-Uni à partir du deuxième trimestre pour 249 € / 249 $ / 199 £.

TCL 10 Series: Spécifications

TCL 10 5GTCL 10 ProTCL 10LDisplay6,53 pouces LCD

Full HD + (2 340 x 1 080)

Format d’image 19,5: 9

395ppi

91% écran-à-corps

450 nits AMOLED 6,47 pouces

Full HD + (2 340 x 1 080)

Format d’image 19,5: 9

398ppi

93% écran-à-corps LCD 6,53 pouces

Full HD + (2 340 x 1 080)

Format d’image 19,5: 9

395ppiProcessorCPU:

Qualcomm Snapdragon 765G

Octa-core Kryo 460

GPU:

Adreno 620

CPU:

Qualcomm Snapdragon 675

Octa-core Kryo 460

GPU:

Adreno 612

CPU:

Qualcomm Snapdragon 665

Octa-core Kryo 260

GPU:

Adreno 610

RAM6GB6GB6GBStorage128GB

MicroSD jusqu’à 1TB128GB

MicroSD jusqu’à 256GB64 / 128GBCameras

64MP principal: 79,8 degrés FoV, f / 1,89, taille de pixel 0,8 micron, taille de capteur 1 / 1,72 pouces

8MP ultra large: FoV à 118 degrés, f / 2,2, taille de pixel de 1,12 micron, capteur de 1/4 pouce

Macro 5MP: f / 2.2, taille de pixel 1,12 micron, taille de capteur 1/5-inch

Profondeur de 2 MP: f / 2,4, taille de pixel de 1,75 micron, taille de capteur de 1/5 pouce

De face:

16MP: FoV 79 degrés, f / 2,2, 1,0 micron, taille de capteur 1 / 3,06 pouces

Vidéo: 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps

Arrière:

64 Mpx principal: FoV à 79 degrés, f / 1,79, taille de pixel de 0,8 micron, taille de capteur de 1 / 1,7 pouce

16MP ultra large: FoV à 123 degrés, f / 2,4, taille de pixel de 1,0 micron, capteur de 1/3 pouce

Macro 2MP: f / 2.2, taille de pixel de 1,12 micron, taille de capteur 1/5 pouce

Profondeur de 2 MP: f / 1,8, taille de pixel de 2,9 microns, taille de capteur de 1 / 2,8 pouces

De face:

24MP: FoV 79,6 degrés, f / 2,0, 0,9 micron, taille de capteur 1 / 2,8 pouces

Vidéo: 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps

Arrière:

48MP principal: FoV 79 degrés, f / 1,8, taille de pixel 0,8 micron, taille de capteur 1 / 2,25 pouces

8MP ultra large: FoV à 118 degrés, f / 2,2, taille de pixel de 1,12 micron, capteur de 1/4 pouce

Macro 2MP: f / 2.4, taille de pixel de 1,65 micron, taille de capteur 1/5 pouce

Profondeur de 2 mégapixels: f / 2,4, taille de pixel de 1,65 micron, taille de capteur de 1/5 pouce

De face:

16MP: FoV à 76 degrés, f / 2,2, 1,0 micron, taille de capteur 1 / 3,1 pouces

Vidéo: 4K @ 30fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps

Battery4,500mAh

Quick Charge 3.0

9V2A4,500mAh

Quick Charge 3.0

Charge inversée OTG 5V / 1.5A4,000mAhSans filSub-6GHz 5G (bandes n1, n3, n8, n28, n77, n78)

LTE 4G

WiFi double bande

Bluetooth 5 avec aptX, LDAC, Super BluetoothLTE 4G

WiFi double bande

Bluetooth 5 avec aptX, LDAC, Super BluetoothLTE 4G

WiFi double bande

Bluetooth 5 avec aptX, LDAC, Super BluetoothCouleursChrome Blue, Mercury GreyForest Mint Green, Ember GreyArctic White, Mariana BlueDimensions163,65 x 76,56 x 9,05 mm158,5 x 72,4 x 9,2 mm 162,2 x 75,6 x 8,4 mmPoids210g177g180G

TCL 10 Series: déplacer la barre

TCL se dirige clairement vers le milieu du marché avec ces téléphones. Là où il s’est forgé une solide réputation en proposant des tarifs d’entrée de gamme sous la marque Alcatel et la classe phare avec son incursion dans BlackBerry, nous voyons maintenant TCL chercher à tirer parti de la puissance croissante de sa marque. Nous sommes impatients de voir à quel point ces téléphones fonctionnent dans les mois à venir.