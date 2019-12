La série Telltale »et« LEGO Star Wars II »- .

J'ai l'impression d'avoir passé la majeure partie de l'année dernière à critiquer le programme Games with Gold de Microsoft pour avoir fortement diminué en qualité, mais au moins pendant un mois, la qualité des jeux gratuits proposés s'est améliorée. Microsoft démarre 2020 avec une solide sélection de titres, dont le meilleur est sans conteste celui de Telltale Homme chauve-souris série d'aventure. Si vous ne l'avez pas essayé, c'est l'un des meilleurs Homme chauve-souris histoires dans l'histoire récente. Donner un coup de feu.

Styx: éclats d'obscurité est l'un des rares véritables jeux d'action furtifs de la génération, donc si vous préférez vous faufiler derrière vos ennemis plutôt que de les faire exploser de front, cela pourrait vous intéresser. Et le Lego Star Wars les jeux sont toujours un bon moment, et avec La montée de Skywalker cette semaine, le timing est parfait.

Voici les détails de la disponibilité de tous les jeux Xbox One et Xbox 360 gratuits avec Gold pour janvier:

Vous économiserez plus de 64 $ si vous prenez les quatre jeux et pouvez ajouter jusqu'à 4000 points à votre score de joueur. En outre, gardez à l'esprit que chacun des titres Xbox 360 est rétrocompatible avec la Xbox One, donc même si vous n'avez pas de Xbox 360 sous la main, vous pouvez toujours télécharger les quatre jeux répertoriés ci-dessus. Et comme toujours, certains des jeux gratuits du mois dernier sont toujours disponibles si vous vous dépêchez, alors assurez-vous de les télécharger avant qu'ils ne redeviennent payants.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=lkNws9X0-A4 (/ intégré)

Source de l'image: Xbox