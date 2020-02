La série WeWork arrive sur Apple TV +

Une série Apple TV + détaillant l’ascension et la chute de WeWork est en cours de développement. Il sera basé sur le podcast WeCrashed de Wondery (via Variety).

L’histoire de WeWork dans The Works

Lee Eisenberg, qui était le showrunner sur Little America d’Apple TV +, est co-auteur et co-exécutif de la production. Il travaille aux côtés de Drew Crevello. Hernan Lopez, Marshall Lewy et Aaron Hart de Wondery auraient également été producteurs exécutifs.

La série Apple TV + rejoint une collection croissante de projets axés sur WeWork. Une série basée sur un livre sur la société des journalistes du Wall Street Journal Eliot Brown et Maureen Farrell est en cours de développement. De plus, un film écrit par l’écrivain The Big Short Charles Randolph est en préparation.