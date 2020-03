La série Xiaomi Mi 10 reçoit une mise à jour majeure de son appareil photo avant son lancement mondial

Xiaomi lance une mise à jour massive de l’appareil photo pour les produits phares Mi 10 et Mi 10 Pro avant leur dévoilement mondial aujourd’hui. La mise à jour a été annoncée par Xiaomi sur le site de micro-blogging chinois Weibo (h / t: GSMArena) et apporte un tas de nouvelles fonctionnalités de photographie aux téléphones-appareils photo 108MP.

L’un des ajouts les plus importants est celui de la super stabilisation vidéo. Xiaomi n’a pas dit exactement ce que la fonctionnalité fait, mais le nom suggère qu’elle ajoute un haut niveau de stabilisation vidéo aux téléphones. Le principal appareil photo 108MP du Mi 10 et du Mi 10 Pro dispose déjà d’une stabilisation optique de l’image (OIS), tandis que le téléobjectif 8MP de la variante Pro obtient également un OIS. Nous pensons que le nouveau mode améliore la technologie OIS existante.

Il existe également un nouveau mode vidéo professionnel dans l’appareil photo qui permettra aux utilisateurs d’ajuster des éléments tels que la balance des blancs, les paramètres de mise au point, le temps d’obturation, l’ISO, etc.

De plus, les téléphones auront désormais la possibilité d’enregistrer des vidéos 8K. Le Snapdragon 865 à l’intérieur des téléphones prend déjà en charge l’enregistrement 8K, nous ne savons donc pas pourquoi Xiaomi mentionnerait cela comme une nouvelle fonctionnalité dans la mise à jour de l’appareil photo. Il est possible que la fonctionnalité n’ait pas été mise à disposition lors du lancement des téléphones en Chine il y a quelques semaines.

Vous pouvez consulter le journal des modifications complet de la mise à jour de la caméra vers la série Mi 10 ci-dessous. Sachez que cela a été grossièrement traduit du chinois vers l’anglais, donc certaines nouvelles fonctionnalités pourraient ne pas être faciles à déchiffrer pour l’instant.

De nouvelles fonctionnalités d’appareil photo arrivent sur la série Xiaomi Mi 10

Mise à niveau de super stabilisation vidéo

Super Stabilisateur Plus Rapport de format plus grand Meilleur effet anti-tremblement

Zoom de prise en charge de la prise de vue vidéo normale

Prise en charge d’un zoom fluide Prise en charge de la prise de vue Hitchcock

Paramètres réglables pour l’enregistrement vidéo en mode professionnel

Ajustez les effets d’enregistrement vidéo à tout moment Balance des blancs réglable, paramètres de mise au point, temps d’obturation, ISO, paramètres EV

Format de film vidéo 8K

Enregistrement vidéo 8K, format de film texturé Lecture vidéo, capture d’écran 8K en un clic

Fonction de balise vidéo

Enregistrement vidéo pendant une longue période Album avec des images clés backmarker

Compression vidéo d’album

Compression d’image sans perte Économisez facilement 50% + d’espace

Mi clip

Analysez intelligemment les clips vidéo et associez automatiquement la musique de transition cool.Supportez l’ajustement manuel des sous-titres, multiples, titres et bandes-annoncesVLOG blockbuster, un seul clic peut maintenant créer un film

La publication Weibo de Xiaomi note que la mise à jour est actuellement déployée via le canal bêta. Une version stable sera lancée début avril.

En attendant, si vous avez hâte au lancement mondial de la série Mi 10 aujourd’hui, vous pouvez regarder l’événement en ligne ici.