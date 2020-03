La société de sécurité Keepnet Labs a exposé une base de données avec des données de violations de sécurité antérieures

Keepnet Labs est une société de sécurité qui a conservé une base de données remplie de données sur les violations passées. Il contenait plus de cinq milliards d’enregistrements et n’était pas sécurisé avec un mot de passe.

Points clés à retenir

Ce sont des données d’anciennes violations. Si vous modifiez régulièrement vos mots de passe ou autres données de connexion, vous n’avez pas à vous inquiéter.

Les données s’étalaient de 2012 à 2019.

Les données incluent les dates de fuite, les mots de passe, les e-mails, les domaines de messagerie, la source de la fuite et les hashtypes.

Le chercheur Bob Diachenko a découvert la base de données le 16 mars. Il a informé Keepnet Labs et bien qu’il n’ait pas reçu de réponse, la base de données a été mise hors ligne dans l’heure qui a suivi.

Vraisemblablement, Keepnet Labs utilisait la base de données pour suivre les violations de données, ou pour fournir un service similaire à haveibeenpwned.

Tags: violation de données, Keepnet Labs, sécurité

