La société mère de Nokia Mobile lance une carte SIM mondiale pour l’itinérance des données

HMD Global a présenté le Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3. et les smartphones Nokia 1.3 lors de son événement en ligne qui s’est tenu à Londres plus tôt dans la journée. En plus des nouveaux téléphones, la société finlandaise a également annoncé HMD Connect, une carte SIM de données d’itinérance mondiale, qui, selon elle, peut vous aider à économiser jusqu’à 70% sur les frais d’itinérance.

La carte SIM de données HMD Connect vous permet de rester connecté lorsque vous êtes en itinérance dans plus de 120 pays. Pour commencer, vous devrez débourser 19,95 € (21,5 $) pour le kit de démarrage. Le kit de démarrage comprend une carte SIM, ainsi que 1 Go de données valables pendant 14 jours. Si vous voulez plus d’une carte SIM, vous pouvez obtenir des kits de démarrage supplémentaires pour seulement 10 € par kit.

Les plans HMD Connect commencent à 9,95 € (10,7 $) avec une période de validité de 14 jours. Pour cet argent, vous obtenez entre 250 Mo et 1 Go de données, selon votre emplacement. Si vous manquez de données avant l’expiration du plan, vous avez la possibilité de renouveler le paiement à la carte à 5 € (5,4 $). Ces mises à niveau, cependant, ne prolongent pas la période de validité de 14 jours.

Vous pouvez activer votre carte SIM et suivre votre utilisation des données en temps réel avec l’application HMD Connect. L’application peut maintenant être téléchargée depuis le Play Store.