La sonde Juno de la NASA révèle de l’eau dans l’atmosphère de Jupiter – .

Pour les scientifiques qui étudient Jupiter, il y a beaucoup à voir. Le géant du gaz a une grande personnalité, et ses tempêtes tourbillonnantes et ses flux colorés de gaz offrent aux chercheurs beaucoup de choses à observer. Un aspect de la planète massive dont on ne parle pas souvent est sa quantité d’eau, mais les nouvelles données de l’orbiteur Juno de la NASA aident à faire la lumière sur cela.

Comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet de blog, une nouvelle étude publiée dans Nature Astronomy utilisant des données de Juno suggère que l’atmosphère de Jupiter comprend environ 0,25% d’eau, au moins près de l’équateur de la planète.

Comme le note le JPL, cette découverte est très importante pour les scientifiques qui espèrent mieux comprendre Jupiter et sa formation:

Une estimation précise de la quantité totale d’eau dans l’atmosphère de Jupiter figure sur les listes de souhaits des planétologues depuis des décennies: la figure du géant gazeux représente une pièce manquante critique au casse-tête de la formation de notre système solaire. Jupiter a probablement été la première planète à se former et contient la plupart des gaz et des poussières qui n’ont pas été incorporés au Soleil.

La dernière fois que les scientifiques ont eu des données sur l’eau de Jupiter, elles provenaient de la sonde Galileo. Cette mission, qui s’est achevée à la fin de 1995, a donné des résultats qui suggéraient que Jupiter était extrêmement sec et manquait de beaucoup d’eau dans son atmosphère. Ces nouvelles mesures semblent indiquer que Galileo a échantillonné une zone exceptionnellement sèche et que Jupiter a un peu plus d’eau que nous ne le pensions.

“Juste au moment où nous pensons que les choses ont été résolues, Jupiter nous rappelle ce qu’il nous reste à apprendre”, a déclaré Scott Bolton, chercheur principal de Juno, dans un communiqué. “La découverte surprise de Juno que l’atmosphère n’était pas bien mélangée, même bien en dessous des sommets des nuages, est un casse-tête que nous essayons toujours de comprendre. Personne n’aurait imaginé que l’eau pouvait être si variable à travers la planète. »

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.