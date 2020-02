La sonde solaire de la NASA n’arrêtera pas de battre des records – .

Au cas où vous n’auriez pas suivi la mission de la NASA de «toucher le soleil» avec sa sonde solaire Parker, laissez-moi vous mettre au courant. Le vaisseau spatial, qui a été lancé en 2018, fait le tour de notre étoile la plus proche et se rapproche progressivement à chaque passage. En raison de la nature de son orbite, il casse également régulièrement des enregistrements liés aux engins spatiaux artificiels.

L’orbite de la sonde autour du Soleil la rapproche de plus en plus de l’étoile, ce qui signifie qu’elle se déplace également de plus en plus vite à chaque nouvelle passe. Les records que la sonde a établis fin 2018 étaient impressionnants à eux seuls, mais les nouveaux chiffres éclipsent absolument ces anciens chiffres.

Comme le note CNET, la sonde a brisé ses propres records liés à la distance du Soleil pour un vaisseau spatial ainsi qu’à la vitesse la plus élevée pour un objet artificiel. Les derniers chiffres indiquent que la sonde se déplace à une vitesse incroyable de 244 255 miles par heure et s’approche du Soleil à une distance de seulement 11,6 millions de miles.

Auparavant, la NASA a rapporté le record de vitesse de la sonde à environ 153 000 miles par heure à une distance du Soleil de plus de 26 millions de miles. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses ont changé depuis fin 2018.

Aussi incroyables que soient ces chiffres, ils risquent d’être détruits de nombreuses fois lors de la mission prévue de la sonde. À l’heure actuelle, le vaisseau spatial a passé environ un an et demi dans l’espace, mais sa mission complète durera près de sept ans.

À chaque nouveau passage, la sonde se rapprochera de plus en plus, révélant de nouveaux secrets sur notre étoile la plus proche. Ses observations continueront à enseigner aux scientifiques de nouvelles choses sur le fonctionnement des étoiles comme notre Soleil, et peut-être même à aider les scientifiques à prédire ce que l’avenir réserve à notre voisin volatil.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

