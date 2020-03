La sortie de l’iPhone 12 et de l’iPhone 9 aurait été retardée en raison d’un coronavirus – .

La série iPhone 12 d’Apple proposera la première grande refonte de l’iPhone en trois ans, et c’est la version de smartphone la plus attendue de 2020.

Quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 devraient faire leurs débuts en septembre prochain et un cinquième nouveau modèle d’iPhone – l’iPhone 9 – serait prêt pour une révélation encore plus tôt, peut-être dès la fin mars.

Selon plusieurs rapports, la nouvelle épidémie de coronavirus retardera la sortie de l’iPhone 12 d’Apple ainsi que la sortie de l’iPhone 9, qui était attendue début avril.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La sortie prévue de l’iPhone 12 d’Apple est encore dans plus de six mois, mais la nouvelle série d’iPhone à venir est déjà la série de téléphones la plus parlée au monde en ce moment. Les iPhones reçoivent toujours des tonnes de buzz chaque année, bien sûr, mais le battage médiatique précoce de l’iPhone 12 est particulièrement intéressant car 2020 devrait être une année où les gens se concentrent davantage sur les téléphones Android. Après quelques années où les smartphones Android sont devenus un peu ennuyeux, cette année, nous voyons de nouveaux designs astucieux devenir plus populaires. Le style d’affichage perforé de Samsung est utilisé beaucoup plus largement – en fait, presque tous les fournisseurs Android le copient – et il y a enfin quelques smartphones pliables lancés cette année qui ont de meilleurs designs que le Galaxy Fold de l’année dernière, qui était un gâchis du début à la fin. Et pourtant, malgré tout cela, la refonte de la conception de l’iPhone 12 semble avoir attiré l’attention de tout le monde.

Il ne fait aucun doute que les fans d’Apple vont se régaler cette année grâce à un nouveau design élégant de l’iPhone 12, mais une énorme fuite d’iPhone 12 la semaine dernière a suggéré que la série d’iPhone de prochaine génération comportera bien plus de mises à niveau que la seule conception du téléphone. Mais maintenant, à la suite de rapports selon lesquels la sortie de l’iPhone 9 d’Apple sera probablement retardée en raison de complications de fabrication provoquées par la nouvelle épidémie de coronavirus, plusieurs rapports de sources indépendantes suggèrent que la sortie de l’iPhone 12 d’Apple sera également retardée.

Selon Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, la série iPhone 12 d’Apple proposera une refonte passionnante qui ressemblera à un iPhone 5 moderne et surdimensionné avec des bords métalliques plats et la même conception (presque) tout écran de l’iPhone X, iPhone XR / XS et iPhone 11. De plus, la nouvelle gamme phare d’iPhone comprendra quatre nouveaux modèles au lieu de trois, dont deux modèles iPhone 12 et deux modèles iPhone 12 Pro. Malheureusement, il commence à ressembler à ces quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 et le cinquième nouvel iPhone prévu par Apple plus tôt cette année sera retardé en raison de l’épidémie de COVID-19.

En ce qui concerne l’iPhone 9 (ou l’iPhone SE 2, comme on l’appelle parfois), une note rapide d’une source ayant de bons antécédents indique que l’événement prévu en mars par Apple a été annulé. Cela fait suite à des rapports précédents qui indiquaient que la sortie de l’iPhone 9 serait retardée d’au moins un mois.

Selon une source d’Apple:

L’événement d’Apple en mars est officiellement annulé / ne se produit pas.

Permettez-moi de le confirmer avec quelques autres sources. Restez à l’écoute…

– Jon Prosser (@jon_prosser) 8 mars 2020

En ce qui concerne les versions Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple, nous avons encore plus de mauvaises nouvelles. Tout d’abord, Bloomberg a relayé un rapport ce week-end d’analystes de Bank of America qui a déclaré que la sortie du «iPhone 5G» d’Apple serait retardée d’au moins un mois. Extrait du rapport:

Bank of America a écrit que l’iPhone 5G très attendu d’Apple pourrait voir sa sortie à l’automne retardée d’un mois en raison de l’épidémie. L’entreprise a cité une conversation avec un expert de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, Elliot Lan. Lan prévoit également que le lancement de l’iPhone SE2 sera retardé «de quelques mois» en raison «à la fois de problèmes d’approvisionnement et de la demande plus faible de COVID-19».

C’est donc une autre affirmation selon laquelle la sortie de l’iPhone 9 / SE 2 est repoussée, et de mauvaises nouvelles pour l’iPhone 12 également. Pour rappel, les quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 d’Apple devraient prendre en charge les réseaux cellulaires 5G et ils seront les premiers iPhones à inclure la 5G.

Maintenant, nous pouvons ajouter une autre revendication à la liste lundi matin. Digitimes cite des sources de la chaîne d’approvisionnement en signalant que l’interdiction d’Apple pour les ingénieurs volant vers et depuis la région asiatique retardera le développement de l’iPhone 12 et doit donc repousser la sortie de l’iPhone 12 d’Apple d’au moins un mois.

Les fabricants de chaînes d’approvisionnement liés s’attendaient à l’origine à ce que les procédures EVT reprogrammées soient exécutées fin mars, permettant le lancement de la production en volume des nouveaux appareils ‌iPhone‌ en juin, ont déclaré les sources, ajoutant qu’un nouveau retard des tests EVT fin avril pourrait retarder la production en volume de 1 à 2 mois supplémentaires.

À en juger par le calendrier EVT révisé, le lancement du produit Apple pour les appareils ‌iPhone‌ de nouvelle génération pourrait être reporté à octobre, ont déclaré les sources.

Comme on dit, là où il y a de la fumée, il y a du feu, et il y a actuellement beaucoup de fumée entourant l’idée que tous les modèles d’iPhone d’Apple 2020 seront retardés en raison de l’épidémie de coronavirus qui a pris naissance à Wuhan, en Chine.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.