La sortie de l’iPhone 12 pourrait ne pas arriver avant novembre – .

La date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple pourrait être retardée jusqu’en novembre 2020.

Lorsque l’iPhone 12 arrive, les ventes peuvent être tièdes à la lumière du ralentissement économique provoqué par le coronavirus.

Selon la rumeur, Apple déciderait d’une date de sortie ferme pour l’iPhone 12 le mois prochain.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Une nouvelle note aux investisseurs de Goldman Sachs indique qu’Apple retardera la sortie de son très attendu iPhone 12 jusqu’en novembre. À son tour, la banque d’investissement – qui se trouve également être partenaire d’Apple sur la carte Apple – a déclassé les actions Apple à une note de «vente» rare.

Dans une note obtenue par ., les analystes de Goldman Sachs ont expliqué que le ralentissement économique provoqué par le coronavirus aura un impact marqué sur les mises à niveau de l’iPhone. En termes simples, la note affirme que les propriétaires d’iPhone «garderont les appareils plus longtemps et choisiront des options Apple moins chères lorsqu’ils achèteront un nouvel appareil».

Si nous sommes justes, l’analyse n’est pas sans fondement. À ce stade, on ne sait toujours pas quand la pandémie de coronavirus commencera à se résorber. De plus, l’impact du nouveau coronavirus sur l’économie américaine a été grave et ne peut être surestimé. Les demandes de chômage atteignent des sommets historiques et on estime que 10% de l’ensemble de la population active américaine se retrouvent désormais sans travail. Cela étant dit, il va de soi que de nombreux consommateurs qui seraient autrement intéressés par une mise à niveau vers l’iPhone 12 ne seront tout simplement pas en mesure de le faire cette année.

Bien que nous ayons vu des rapports indiquant que la sortie de l’iPhone 12 pourrait être retardée de deux mois parce qu’Apple veut donner à l’économie américaine un peu plus de temps pour se rétablir, Goldman Sachs affirme que le retard sera dû à des retards dans l’ingénierie de l’iPhone 12 et processus de fabrication.

À cette fin, un rapport Nikkei du mois dernier a expliqué comment le coronavirus a eu un impact sur le développement de l’iPhone 12:

Le développement technique de l’iPhone 5G a également été affecté par les restrictions de voyage introduites aux États-Unis, en Chine et ailleurs pour lutter contre le coronavirus, ont déclaré deux personnes connaissant le calendrier d’Apple. La société était censée travailler avec des fournisseurs pour développer un prototype plus concret pour les nouveaux téléphones à partir du début mars, mais elle a dû retarder une collaboration aussi étroite, qui nécessite des tests pratiques, jusqu’à la fin du mois, avant de la reporter à nouveau en raison à l’aggravation de la pandémie aux États-Unis, ont-ils déclaré.

Dans l’ensemble, Apple opère dans des eaux inexplorées ici et on ne sait pas dans quelle mesure la pandémie de coronavirus modifiera les plans de sortie de l’iPhone 12 d’Apple et dans quelle mesure l’économie aura un impact sur les ventes une fois que l’appareil sera sorti. À la lumière de cela, il n’est pas surprenant que nous ayons vu beaucoup d’informations contradictoires concernant la version iPhone 12. Alors que Goldman Sachs pense qu’un retard par rapport à novembre est dans les cartes, nous avons vu d’autres rapports de sources tout aussi crédibles affirmant qu’un lancement en septembre se déroulera comme prévu.

Le rapport le plus plausible, cependant, indique qu’Apple surveille la situation au jour le jour et que les dirigeants visent à déterminer un calendrier de sortie officiel quelque temps avant juin.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.