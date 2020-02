La sortie de l’iPhone 12 pourrait voir un énorme retard si le coronavirus ne peut pas être contenu – .

Malgré les efforts concertés des professionnels de la santé et des chercheurs pour contenir le coronavirus, le virus a commencé à se propager à d’autres pays du monde. Plus récemment, il y a eu une augmentation des infections en Italie, en Iran et en Corée du Sud. Et bien sûr, le virus reste une menace permanente en Chine.

À la lumière de cela, un certain nombre de points d’interrogation planent sur les prochaines versions d’Apple pour iPhone, étant donné que de nombreux partenaires de fabrication d’Apple en Chine fonctionnent à une capacité inférieure à leur pleine capacité. Par conséquent, certains analystes estiment que l’approvisionnement du futur iPhone 9 et de l’iPhone 12 pourrait être fortement limité au lancement. De plus, certains analystes pensent que si le coronavirus continue de se propager, nous pourrions voir Apple repousser complètement la sortie de l’iPhone 12.

Bien qu’il soit probablement trop tôt pour faire de grandes déclarations, l’analyste de Wedbush Dan Ives a récemment présenté un certain nombre de scénarios de sortie de l’iPhone 12.

Dans le meilleur des cas, Ives note que les partenaires de fabrication d’Apple retrouveront leur pleine capacité opérationnelle début avril, garantissant ainsi une sortie en douceur pour la gamme iPhone 12 compatible Apple 5G. La sortie de l’iPhone 9 pourrait cependant être repoussée de mars à avril.

Dans le pire des cas, Ive affirme que la sortie de l’iPhone 12 pourrait être retardée de trois mois alors que l’iPhone 9 pourrait ne pas voir le jour avant juin au plus tôt:

Pire cas: la chaîne d’approvisionnement n’est pas en mesure d’atteindre sa pleine capacité avant la fin mai / juin; Les principaux produits iPhone 5G lancés pour l’automne repousseront de 3 mois + et la demande à travers la Chine rebondit, mais la destruction de la demande est claire dans toute cette région clé. Résumé: La chaîne d’approvisionnement ne fonctionne pas à pleine capacité avant l’échéance de juin, le lancement de l’iPhone Key 5G est retardé au cours des dernières vacances et la demande de la Chine est pire que prévu. Frappes iPhone à moindre coût en juin / juillet.

Bien sûr, c’est le pire des cas, donc il serait judicieux de le prendre avec un grain de sel. Un scénario plus probable, selon Ives, verrait Apple sortir son iPhone 9 économique en mai. Quant à l’iPhone 12, un délai de plusieurs semaines est possible, ce qui pourrait peut-être déplacer la sortie de l’iPhone 12 dans la seconde moitié d’octobre.

