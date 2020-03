La sortie de l’iPhone 9 sera dévastatrice pour le Pixel 4a de Google – .

Alors que des entreprises comme Samsung et Apple luttent toujours pour la domination des smartphones en ce qui concerne les combinés haut de gamme, un marché croissant pour des appareils plus abordables a émergé. Bien sûr, cela ne devrait pas surprendre étant donné le coût élevé des smartphones phares de nos jours. Surtout avec les subventions des opérateurs qui ne sont plus qu’un souvenir lointain, les personnes intéressées par l’achat d’un smartphone de nouvelle génération doivent souvent débourser bien plus de 1000 $ pour un nouvel appareil.

Naturellement, tout le monde ne souhaite pas se ruiner sur un nouvel appareil, d’autant plus que les smartphones ont tendance à durer plus longtemps que les années passées. Tout de même, les nouveaux modèles de smartphones coûteux ont créé de la place pour les appareils à petit budget avec un matériel impressionnant pour prospérer. En effet, c’est la raison même pour laquelle l’iPhone SE d’origine était si populaire et pourquoi beaucoup de gens sont ravis qu’Apple sorte enfin l’iPhone 9, un appareil qui devrait devenir un successeur de l’iPhone SE.

Apple, cependant, est loin d’être la seule entreprise à vouloir sortir un smartphone abordable mais entièrement capable. Cette année, Google est sur le point de publier une gamme d’appareils Pixel 4a en tant que successeurs des Pixel 3a et Pixel 3a XL. Bien sûr, Google ne présentera pas l’appareil lors des E / S cette année, car l’événement a été annulé en raison du coronavirus.

En tout état de cause, le Pixel 4a, similaire à la gamme Pixel 3a, offrira aux utilisateurs du matériel puissant à un prix qui ne fera pas sauter la banque. Et si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble le Pixel 4a, les toutes premières photos divulguées du Pixel 4a ont commencé à faire le tour hier. Remarquez la caméra perforatrice en haut à gauche:

Les spécifications du Pixel 4a ont été quelque peu difficiles à trouver, mais nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles l’appareil disposerait d’un Qualcomm Snapdragon 730, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’un tireur de 12,2 mégapixels à l’arrière. Et bien sûr, il fonctionnera sous Android 10.

Maintenant, tout va bien, mais le problème pour Google est que l’iPhone 9 d’Apple est au coin de la rue. Cela fait un bon moment que nous avons vu un nouvel iPhone à un prix abordable étant donné que l’iPhone SE original a été lancé en 2016. Mais avec des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 9 sera lancé en avril ou mai, le Pixel 4a de Google devra faire face à une forte concurrence que le Pixel 3a n’avait pas à affronter.

Il suffit de dire que l’iPhone 9 d’Apple semble être une bête de machine à part entière. Alors que l’écran sera plus petit que le Pixel 4a, l’iPhone 9 sera équipé du processeur A13 ultra rapide d’Apple et coûtera moins de 400 $.

Pour être juste, le Pixel 4a sera sans aucun doute un appareil impressionnant, mais étant donné que l’iPhone 9 est le premier iPhone abordable que nous avons vu d’Apple depuis environ quatre ans, le moment de la sortie du Pixel 4a est loin d’être idéal. Il est certainement trop tôt pour faire de grandes prévisions de ventes, mais il sera intéressant de voir si la demande pour le Pixel 4a est nettement inférieure à ce que nous avons vu avec le Pixel 3a.

