La sortie de PS5 et Xbox Series X ne sera pas retardée par une épidémie de coronavirus – .

La PlayStation 5 et la Xbox Series X sont toujours sur le point d’être lancées en vacances 2020, a confirmé le fournisseur de chipset AMD lors d’une récente réunion avec des analystes.

L’épidémie de coronavirus ne devrait pas retarder le lancement de la PS5 ou de la Xbox Series X en 2021, malgré la fermeture d’usines dans le monde entier.

Des problèmes d’approvisionnement peuvent toujours survenir si l’épidémie n’est pas maîtrisée par la montée en cadence de la production.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Bien que rien ne l’emporte sur les problèmes de santé et de sécurité qui ont surgi à la suite de l’épidémie de coronavirus, il est impossible d’ignorer à quel point l’impact a été important sur l’industrie de la technologie. Des conférences et rassemblements annulés aux retards potentiels des produits à venir, nous ne connaîtrons pas l’étendue des dégâts qui ont été causés jusqu’à ce que le virus soit maîtrisé, ce qui pourrait prendre des mois. Par conséquent, il n’est pas vraiment surprenant que certains se demandent si la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront effectivement livrées à temps.

La PS5 et la Xbox Series X devraient toutes deux être lancées cette saison des fêtes, mais avec toutes les fermetures et les quarantaines dans le monde en raison de la propagation de COVID-19, il semble possible que la production des nouvelles consoles puisse être affectée. Heureusement, nous avons maintenant au moins certaines preuves que les consoles respectent toujours le calendrier.

Jeudi, lors de la présentation de la journée des analystes financiers d’AMD, Rick Bergman, vice-président exécutif de l’informatique et des graphiques d’AMD, a montré la diapositive suivante au public présent et à ceux qui regardent le flux depuis leur domicile, ce qui semble renforcer l’idée que les séries PS5 et Xbox X sera prêt pour les vacances 2020. «NEXT GENERATION ON TRACK» ne laisse pas vraiment beaucoup de place à l’interprétation:

Source de l’image: AMD

Bien sûr, les consoles en voie de livraison cette année sont importantes pour AMD, car Sony et Microsoft utiliseront l’architecture GPU de la société pour alimenter les appareils de nouvelle génération. Microsoft a réitéré ce point dans un récent article de blog couvrant de nombreuses spécifications et fonctionnalités de la Xbox Series X:

La Xbox Series X est notre console la plus puissante jamais alimentée par notre processeur conçu sur mesure exploitant les dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD.

Et voici ce que l’architecte principal de la PS5, Mark Cerny, a déclaré à Wired en avril dernier lors de l’annonce de la console:

La console de prochaine génération de PlayStation coche toutes ces cases, à commencer par une puce AMD au cœur de l’appareil. […] Le processeur est basé sur la troisième génération de la gamme Ryzen d’AMD et contient huit cœurs de la nouvelle microarchitecture 7 nm Zen 2 de l’entreprise. Le GPU, une variante personnalisée de la famille Navi de Radeon, prendra en charge le lancer de rayons, une technique qui modélise le voyage de la lumière pour simuler des interactions complexes dans des environnements 3D.

Des difficultés et des surprises pourraient se présenter alors que le monde fait face à l’épidémie virale, mais, au moins pour l’instant, AMD est confiant que Sony et Microsoft auront leurs consoles de nouvelle génération sur les tablettes des magasins avant la fin de l’année. La vraie question est de savoir si l’offre sera en mesure de répondre à la demande.

Source de l’image: Microsoft

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.