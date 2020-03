La sortie en salles de “Beastie Boys Story” annulée en raison d’un coronavirus

Le documentaire de Spike Jonze “Beastie Boys Story” devait faire ses débuts dans IMAX le 3 avril. Selon un nouveau rapport de Deadline, la sortie en salles du film est désormais suspendue. Selon IMAX, une nouvelle date de sortie n’a pas encore été fixée, mais le documentaire commencera toujours à être diffusé sur Apple TV + le 24 avril.

Un porte-parole d’IMAX a publié une déclaration à Deadline disant que la décision de reporter la sortie du film était entièrement due à la pandémie de coronavirus. IMAX a également déclaré que ceux qui avaient déjà acheté des billets peuvent obtenir un remboursement complet en contactant leur théâtre local ou le service auprès duquel ils ont acheté les billets.

“Notre priorité absolue est la santé de nos publics et de nos employés, ainsi que de leurs familles et communautés … Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des fermetures de théâtre qui en résultent à l’échelle nationale, nous avons décidé de reporter la sortie en salles de” Beastie Boys Story “pour une date ultérieure, qui sera annoncée dès que possible. Les détenteurs de billets IMAX peuvent recevoir un remboursement complet en contactant leur théâtre local. Beastie Boys Story, réalisé par Spike Jonze, sera diffusé sur Apple TV + le 24 avril. “

Selon l’accord qu’Apple a conclu avec les cinéastes lors de l’acquisition du film, la sortie IMAX a été définie comme une “coupe spéciale” du film et serait différente de la version qui sera diffusée sur Apple TV +. Le film est centré sur les membres fondateurs du groupe et est décrit comme “l’histoire de 3 amis qui se sont inspirés les uns les autres et le monde”.