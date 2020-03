La source du noyau Android 10 maintenant disponible pour le Moto G7

Bien que Motorola ait mis du temps à déployer Android 10 sur la plupart de ses appareils dans le monde, la société garde au moins les développeurs de ROM personnalisés satisfaits des versions régulières du noyau. Le code source des mises à jour Moto One Power et One Hyper Android 10 est déjà disponible, et maintenant le G7 Plus rejoint le groupe.

Motorola a commencé à déployer Android 10 sur le G7 Plus en janvier (bien qu’il soit encore limité à quelques régions), et aujourd’hui, la société a publié le code source du noyau qui l’accompagne sur GitHub. La description de la version se lit comme suit: «Lake push pour Android 10», «Lake» étant le nom de code du G7 Plus.

Le code source du noyau permet aux développeurs de créer plus facilement des ROM et des partitions de récupération personnalisées pour le Moto G7 basé sur Android 10. Avec un peu de chance, nous pourrions obtenir quelques ROM Android 10 avant que Motorola ne lance la mise à jour officielle dans le monde entier.