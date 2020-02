La spéciale «retrouvailles des amis» arrive probablement sur HBO Max – .

Quelques mois après que des rumeurs concernant une réunion spéciale non spécifiée de Friends aient commencé à se propager, Deadline rapporte qu’un accord est enfin proche d’être conclu. Sans surprise, les négociations qui ont abouti à cette réunion auraient été extrêmement difficiles, mais Deadline affirme que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry sont tous parvenus à un accord de principe avec Warner Bros. TV fera une spéciale d’une heure sur HBO Max pour célébrer le lancement du nouveau service de streaming AT&T.

Bien qu’aucune partie ne soit disposée à commenter la prétendue réunion, Deadline indique que les stars seront payées entre 3 et 4 millions de dollars. Au total, environ 20 millions de dollars seront dépensés pour rassembler Joey, Phoebe, Ross, Rachel, Chandler et Monica, ce qui représente ce que Netflix paie aux grands comédiens pour les spéciaux stand-up.

Selon le rapport, il y a eu des discussions à propos de cette réunion l’automne dernier, mais les négociations se sont arrêtées à la fin de l’année lorsque Warner Bros. TV n’a pas pu répondre aux attentes des acteurs. Cela a duré jusqu’à la fin de l’année et jusqu’en janvier, mais peu de temps après le TCA en janvier, les deux parties se sont à nouveau rencontrées et ont pu conclure un accord. Peu de temps après, Matthew Perry a partagé un tweet cryptique qui, selon beaucoup, fait référence à la réunion:

Les co-créateurs d’amis Marta Kauffman et David Crane ont clairement indiqué plus d’une fois qu’ils n’avaient aucun intérêt pour une suite scriptée ou un redémarrage d’aucune sorte, mais ils devraient être impliqués dans ce projet. AT&T a déjà obtenu les droits de diffusion en continu de toute la série originale de Friends pour un montant de 425 millions de dollars, mais rassembler tous les acteurs une fois de plus tournera sans aucun doute plus de quelques têtes.

Source de l’image: Warner Bros.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

