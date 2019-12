La stabilisation du capteur dans les iPhones aurait au moins deux avantages

Un rapport de ce matin suggère qu'Apple prévoit de passer de la stabilisation optique de l'image (OIS) à la stabilisation du capteur dans les iPhones phares de l'année prochaine.

Alors que la source est Digitimes, qui a des antécédents mitigés en matière de prévisions sur la future technologie Apple, le changement apporterait au moins quelques avantages…

D'abord, OIS doit être implémenté dans chaque objectif. La stabilisation du capteur, en revanche, signifie qu'il est disponible avec tous les objectifs.

Par exemple, dans l'iPhone 11 Pro, il y a OIS sur les objectifs standard (grand angle) et téléobjectif (2x), mais pas sur l'objectif ultra large. L'utilisation de la stabilisation du capteur signifierait que vous obtenez le même avantage quel que soit l'objectif utilisé. Cela pourrait devenir de plus en plus important si la tendance se poursuit et Apple augmente progressivement le nombre de caméras dans ses iPhones haut de gamme.

Deuxièmement, l'OIS implique des compromis sur la conception des objectifs, ce qui peut avoir un impact sur la qualité de l'image. En supprimant l'OIS de l'équation, Apple peut s'assurer que chaque objectif est capable de fournir la meilleure qualité possible.

Il pourrait également y avoir des avantages supplémentaires. Un capteur motorisé permet généralement plus de mouvement qu'un système OIS, vous pouvez donc ajouter des fonctionnalités intelligentes comme des prises de vue composites automatiques.

Le nom maladroit Olympus OM-D E-M5 Mark II le fait, par exemple, pour générer des composites de 40 MP à partir d'un capteur de 16 MP.

Vous pouvez également faire des choses géniales comme le suivi des étoiles intégré, le capteur tournant pour correspondre au mouvement de la terre pour capturer des images d'étoiles à longue exposition sans flou de mouvement. Le Pentax K-5 et K-r peuvent tous les deux le faire, mais avec un accessoire en option pour obtenir les données GPS nécessaires; ces données seraient bien sûr déjà disponibles dans un iPhone.

Reste à savoir si le rapport est précis et dans quelle mesure Apple prévoit de le faire. Mais il serait logique qu'Apple choisisse tôt ou tard la voie de stabilisation des capteurs.

