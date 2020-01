La suite de God of War en préparation? Le directeur Barlog fait allusion à cela

Le redémarrage de God of War en 2018 a été le plus haut sommet de la PlayStation, dans la mesure où les fans ont trôné le jeu avec les meilleurs jeux PS4 de l’année. De même, les fans attendent avec impatience sa suite qui fera avancer l’histoire plus loin, et le personnage de Kratos sera également développé.

Les fans pourraient bien obtenir une suite de God of War en tant que directeur du jeu, Cory Barlog s’est assis avec PlayStation Access, et à la fin de la «réunion», il a laissé entendre qu’il allait bientôt développer le scénario.

Comme mentionné précédemment, la nouvelle suite se concentrera également sur le développement du personnage de Kratos. Barlog a indiqué qu’il souhaitait explorer la relation entre Kratos et son épouse Faye. Comment Kratos a rencontré sa femme et comment la relation qui a suivi entre eux a suivi.

Cependant, avant de plonger profondément dans leur relation, Barlog veut ajouter du poids en faisant savoir aux joueurs ce qui se passe ensuite.

Même si Barlog n’a pas insisté sur le partenariat entre Faye et Kratos, et peut-être que ce ne serait pas le centre du jeu mais il semble que ce soit à l’ordre du jour.

L’histoire de la rencontre entre Faye et Kratos – il y a moins de poids lorsque vous ne savez rien qui se passe, non? Répondre à ses besoins ressemble en fait à quelque chose … que vous connaissez déjà l’histoire que nous lui avons racontée, de sorte qu’il y a plus de poids derrière qui elle est. Elle a construit la mythologie – Cory Barlog, directeur.

Cependant, aucune déclaration officielle n’a été publiée en faveur d’une suite de God of War. La suite pourrait peut-être sortir deux ans plus tard.

God of War a réussi à offrir l’excellence à son fan, et la suite, sans aucun doute, devra répondre aux attentes du fan. Si la suite met du temps à sortir, on ne peut qu’espérer, l’attente en vaudra la peine.