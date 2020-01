La suite directe sur DVD des montres connectées

Le Moto 360 d’origine était la première smartwatch grand public avec un écran rond (ignorant le “ pneu crevé ” en bas), ce qui signifiait que malgré son terrible matériel interne, il était définitivement unique parmi une mer de smartwatches laides et carrées. Motorola a suivi avec une suite en 2015, puis en 2016, la société a déclaré qu’elle avait fini de fabriquer des vêtements portables.

Le nouveau Moto 360 est presque entièrement déconnecté de son prédécesseur (il est fabriqué par eBuyNow, pas Motorola) et n’a pas l’innovation technologique et de design qui a rendu la montre originale si spéciale. Tout comme une suite Disney directe à la vidéo, il n’y a pas grand-chose à redire, mais il n’y a aussi rien d’unique ou d’intéressant à parler. C’est le Jungle Book 2 des smartwatches – pas mal, mais difficilement comparable à l’original.

Design, matériel, contenu de la boîte

Contrairement aux deux premiers modèles Moto 360, cette nouvelle variante n’a pas de design ultra-minimaliste (ni de crevaison). Au lieu de cela, elle ressemble étroitement à une montre traditionnelle, un peu comme ce que vous obtenez des différents produits Wear OS de Fossil. Le style futuriste de la Moto 360 d’origine me manque, et c’est dommage que le nouveau constructeur n’ait pas essayé de revisiter ce design. Il y a trois choix de style, cependant: gris acier (celui que j’ai reçu), or rose et noir fantôme.

L’avant de la montre a un écran AMOLED de 1,2 pouces, avec une résolution de 390×390. Il prend en charge un mode toujours activé, comme la plupart des montres Wear OS. Je souhaite que la lunette noire entourant l’écran soit un peu plus petite, mais presque chaque montre intelligente ronde a un design similaire, donc je ne peux pas me plaindre beaucoup.

Contrairement à la plupart des montres Wear OS modernes, qui ont deux boutons latéraux et un cadran central pour le défilement, le Moto 360 a le cadran en haut du deuxième bouton. Je ne suis pas un grand fan de cette décision; le cadran extra-petit encastré est plus difficile à faire tourner que les cadrans des autres montres Wear OS, et il semble être ultra-sensible. Il y avait des moments où je baissais accidentellement le volume de mon téléphone parce que je frottais mon bras contre la montre.

À l’arrière du Moto 360, vous trouverez le capteur de fréquence cardiaque et les broches de charge – tandis que la montre d’origine utilisait la charge sans fil Qi, ce modèle a des broches pogo régulières. Il aurait été agréable de voir le Qi se recharger, surtout compte tenu du prix élevé, mais cette méthode fonctionne assez bien.

Il y a quelques rappels aux anciens modèles de Moto 360. Le chargeur se soulève à un angle, reflétant le quai fourni avec le Moto 360 d’origine. La boîte de la montre ressemble également étroitement à la boîte ronde dans laquelle les modèles précédents sont arrivés. Enfin, il y a une quantité surprenante de marque: “Moto 360” est écrit sur le bracelet et le dos de la montre, et le logo Motorola est gravé dans le cadran et la boucle du bracelet.

Dans la boîte, vous obtenez la montre, deux bracelets (un en cuir, un en silicone), la station de charge USB et un guide de démarrage rapide. Il n’y a pas d’adaptateur mural USB inclus, mais la plupart d’entre vous ont probablement des pièces de rechange qui traînent.

Logiciel, performances, batterie

Le Moto 360 est livré avec la dernière version du système d’exploitation de smartwatch de Google, avec la nouvelle interface Tiles, la prise en charge de Google Pay et le très apprécié Google Assistant.

Les fabricants ne personnalisent généralement pas beaucoup Wear OS, mais c’est à peu près aussi vanillé que la plate-forme peut l’être. Aucune application spéciale n’est préinstallée et la sélection du cadran de la montre est beaucoup plus petite que celle d’une montre intelligente Fossil. Il y a 11 visages préinstallés, y compris ceux créés par Google, mais il y a toujours un mélange décent d’options analogiques et numériques. Je souhaite que certains visages des anciennes montres Moto reviennent ici – cela ne fait qu’ajouter au sentiment que cette montre n’est pas un véritable successeur de Moto 360.

La collection de cadrans de montres de la Moto 360

Le nouveau Moto 360 est l’un des rares appareils Wear OS disponibles actuellement avec 1 Go de RAM, tout comme le Fossil Gen 5, Skagen Falster 3 et certains autres modèles récents. Cela signifie que les performances sont aussi bonnes que celles que vous pouvez obtenir avec une montre Wear OS: les applications s’ouvrent rapidement et il y a très peu de décalage avec les animations.

La durée de vie de la batterie est généralement bonne, en ce qui concerne les montres connectées. J’avais généralement la montre allumée pendant 12 heures hors de la journée, avec l’affichage toujours allumé et le capteur de fréquence cardiaque activés, et le Moto 360 avait toujours environ 50% à gauche quand il était temps de charger pour la nuit. Je pense que la plupart des gens pourraient obtenir deux jours d’utilisation avec une seule charge sans désactiver trop de fonctionnalités.

Le Moto 360 d’origine (à gauche) et le nouveau Moto 360 (à droite)

Devriez-vous l’acheter?

Probablement pas. Le nouveau Moto 360 est un produit décent en soi, mais cela n’a pas beaucoup de sens d’y dépenser 350 $ lorsque vous pouvez acheter un Fossil Gen 5 pour environ 250 $ (il est même tombé à 170 $). Non seulement le Fossil Gen 5 possède un matériel interne identique, mais il a également quelques fonctionnalités logicielles supplémentaires, des cadrans de montre plus inclus et un bouton latéral supplémentaire personnalisable.

Il est possible que le Moto 360 ait son prix réduit dans quelques mois, mais je ne pense pas qu’il serait logique d’en acheter un jusqu’à ce qu’il soit nettement moins cher que le Fossil Gen 5. Rien ne distingue ce Moto 360 de troisième génération à part la concurrence, et c’est vraiment dommage.

Achetez-le si:

Votre amour pour les montres connectées appelées “Moto 360” ne connaît pas de limites.

Vous pouvez obtenir la montre à un prix très réduit.

Ne l’achetez pas si:

Vous avez déjà une montre Wear OS récente.

Vous recherchez la montre connectée au meilleur rapport qualité-prix.

Où acheter