La surexposition à AAPL inquiète certains investisseurs

Certains investisseurs s’inquiètent d’une surexposition à AAPL et à trois autres valeurs technologiques – Microsoft, Facebook et Amazon – les laissant vulnérables à tout renversement soudain du sentiment du marché…

. rapporte que les ventes rapides sont préoccupantes si le marché s’inquiétait du degré de risque impliqué dans le secteur technologique.

Alors que le marché haussier des actions américaines atteint de nouveaux sommets, certains investisseurs recherchent des moyens de réduire leur exposition au petit groupe d’actions technologiques et de communications qui alimentent les gains du marché depuis des années.

Seuls quatre titres – Apple, Microsoft, Facebook et Amazon – ont généré plus de 20% du rendement total du S&P 500 l’an dernier, selon les données des indices S&P Dow Jones. Les gestionnaires de fonds dans un rapport de Bank of America Merrill Lynch en décembre ont identifié les actions technologiques comme le commerce «le plus encombré» du marché.

Alors que peu voient une raison claire à la fin de leur course, certains gestionnaires de fonds craignent que les leaders du marché soient richement valorisés et débordés, les laissant vulnérables à un renversement soudain de l’appétit pour le risque.

L’AAPL a connu une croissance spectaculaire de 86% l’année dernière, sa meilleure performance depuis 2009. Les analystes ne s’attendent pas sans surprise à ce que cela se répète cette année.

Alors que DB s’attend à ce que la vigueur se poursuive jusqu’en 2020, les analystes avertissent que le titre «se normalisera à une évaluation plus élevée».

“À notre avis, une telle configuration augure mal pour les investisseurs qui envisagent ce qu’il faut faire de leurs avoirs AAPL par rapport aux niveaux actuels, car il est peu probable que l’action se rapproche des rendements de l’année dernière”, ont écrit les analystes Jeriel Ong et Ross Seymore.

La banque partenaire de l’Apple Card, Goldman Sachs, s’attend même à ce qu’AAPL perde un tiers de sa valeur cette année, ce qui suggère qu’une surexposition à AAPL pourrait s’avérer coûteuse.

Kostin dit qu’Apple pourrait chuter de 35% cette année alors que l’élan se dissipe. Il pense également que la croissance de ses bénéfices au cours des prochaines années semble relativement peu impressionnante […]

Apple a doublé de valeur en un an, portant sa capitalisation boursière à 1,3 billion de dollars, et Kostin dit que le rallye – qui comprenait une hausse de 31,5% au quatrième trimestre – est allé beaucoup trop loin.

Le consensus est cependant que les ventes d’iPhone seront fortement stimulées cette année grâce au support 5G et au retour à la conception en dalle appréciée par beaucoup.

