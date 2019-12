La tablette de Samsung peut-elle surpasser l'iPad?

Mise à jour du 24 décembre: Samsung a baissé le prix de la tablette de 100 $ et propose désormais un accord de reprise qui peut rapporter jusqu'à 450 $ en fonction du téléphone ou de la tablette échangés.

Samsung n'est pas sur le point de céder le marché des tablettes à Apple, pas encore de toute façon. Le Samsung Galaxy Tab S6 est l'ardoise la plus premium de la société coréenne à ce jour, et il offre une large gamme d'outils pour les professionnels mobiles.

Voici la critique du Samsung Galaxy Tab S6 d'Android Authority.

À propos de cet avis: J'ai testé le Samsung Galaxy Tab S6 au cours d'une semaine. Samsung a fourni la tablette, le S Pen et le clavier Book Cover à Android Authority pour examen. L'appareil est livré avec Android 9 Pie, Samsung One UI et le correctif de sécurité Android du 1er août.

Samsung Galaxy Tab S6: pourquoi maintenant?

Apple est propriétaire de l'espace tablette depuis les débuts de l'iPad en 2010. La génération actuelle de tablettes iPad Pro est un remplacement puissant et proche du PC que les professionnels de la téléphonie mobile prennent au sérieux.

Samsung a tripoté le marché des tablettes pendant des années, apparemment pour les apparences plus que pour rivaliser légitimement. La société élimine de temps en temps les tablettes grand public et professionnelles, mais il a été difficile de prendre certaines offres au sérieux.

La Galaxy Tab S6 est le meilleur effort de Samsung sur le marché des tablettes et apporte enfin un certain poids à l'espace des ardoises Android. Peut-il faire le travail (littéralement!)? Trouver.

Qu'est-ce que la Galaxy Tab S6?

La Tab S6 est une tablette de haute qualité destinée aux personnes qui ont besoin d'être productives, ainsi qu'à celles qui veulent une expérience multimédia immersive dans une ardoise.

Il comprend un châssis en aluminium, un écran AMOLED brillant de 10,5 pouces, deux caméras arrière et la plupart des autres cloches et sifflets auxquels nous sommes habitués sur du matériel de qualité supérieure. Cela signifie un processeur Qualcomm Snapdragon 855 avec 6 Go ou 8 Go de RAM associé à 128 Go ou 256 Go de stockage. Un emplacement pour carte microSD peut étendre le stockage de 512 Go supplémentaires.

Le port USB-C est la seule option de charge. Il n'y a pas de prise casque (sérieusement, sur une tablette?!?), Mais les quatre haut-parleurs accordés par AKG offrent un punch sonore satisfaisant lorsque vous regardez les dernières sorties d'Hollywood.

Les broches sur un côté permettent à la tablette de se connecter et d’alimenter l’accessoire clavier Samsung.

En ce qui concerne la qualité de la conception et de la construction, Samsung l'a cloué. Le Galaxy Tab S6 est le meilleur jeu de tablette de Samsung.

Ensuite, il y a le S Pen. Le Tab S6 prend en charge un stylet, identique aux téléphones de la série Galaxy Note. Samsung a créé un canal pour le stylet à l'arrière qui sert également de station de charge. Le S Pen adhère assez bien magnétiquement à la tablette, mais il volonté sautez s'il attrape quelque chose.

Cet arrangement n'est pas différent du dernier crayon d'Apple, qui s'accroche et se charge sur le bord latéral de l'iPad. Aucune de ces configurations n'est optimale, bien que j'obtienne la réticence des fabricants à consacrer de l'espace interne dans l'une ou l'autre tablette au stylet.

Le S Pen lui-même est grand et confortable à utiliser. Il se connecte à la tablette via Bluetooth, donc même lorsque vous ne survolez pas directement l'écran, vous pouvez l'utiliser pour faire avancer des présentations PowerPoint ou prendre des instantanés avec l'appareil photo.

En ce qui concerne la qualité de la conception et de la construction, Samsung l'a cloué. Les matériaux sont excellents et l'appareil est bien assemblé. Le Galaxy Tab S6 est le meilleur jeu de tablette de Samsung.

Le Tab S6 est-il bon pour les pros mobiles?

La réponse à cette question est, bien sûr, "Cela dépend".

J'ai passé plusieurs jours de travail complets avec la tablette et j'ai en effet pu exécuter la majorité de mes fonctions à partir de l'appareil. Les tâches banales telles que le tri des communications, la modification des documents, la recherche sur le Web et la gestion des fichiers étaient toutes faciles à maîtriser. Si tout ce que vous avez à faire est de rester en contact avec vos collègues (ou amis et famille), alors la Tab S6 excelle dans ce domaine.

Besoin de soulever plus lourd? J'ai téléchargé Microsoft Office, y compris Outlook, Word, Excel et PowerPoint. Toutes ces applications fonctionnaient bien sur la tablette, avec les limites évidentes grâce à la taille de l'écran. Vous pouvez utiliser le trackpad, votre doigt ou le S Pen pour naviguer sur l'écran. J'ai trouvé le S Pen nécessaire pour Excel.

Le Snapdragon 855 n'a eu aucun problème avec PowerPoint. Il n'a pas non plus rencontré de problèmes avec Adobe Lightroom, qui peut être gourmand en RAM. L'édition de photos était simple, sinon entièrement rapide.

Le clavier Book Cover, un accessoire coûteux, est absolument nécessaire pour que les gens soient vraiment productifs.

Samsung nous a envoyé la tablette avec le clavier Book Cover. À mon avis, cet accessoire coûteux est absolument nécessaire pour que les gens soient vraiment productifs. Le clavier est livré en deux pièces. L'un se fixe à l'arrière de la Tab S6 et protège le S Pen, tandis que l'autre section se compose du clavier et s'enclenche magnétiquement aux broches.

Vous trouverez un clavier complet avec des touches numériques, des touches fléchées et d'autres boutons pour interagir avec l'interface utilisateur, comme la recherche et l'activation et la désactivation de DeX. Je creuse le trackpad, et je creuse que vous pouvez l'éteindre encore plus. Je suis sûr que certains se plaindront du clavier, mais j'ai trouvé qu'il fonctionnait assez bien pour écrire des e-mails, suivre Slack et, oui, contribuer à cette revue. Le plus gros problème: pas de rétro-éclairage.

Le clavier coûte 180 $, mais vous pouvez l'acquérir à moitié prix si vous le commandez avec la tablette de Samsung.

Quant à la durée de vie de la batterie, la batterie lithium-ion de 7 040 mAh l'écrase. La Tab S6 a facilement parcouru 12 heures de productivité, ce qui est bien plus qu'une journée de travail complète. De plus, il se recharge relativement rapidement avec le chargeur 2A inclus.

Qu'est-ce que Samsung DeX?

DeX est l'interface utilisateur de type bureau créée par Samsung pour que le Tab S6 (et certains smartphones) puisse être utilisé plus comme un PC. C'est mieux que d'utiliser par défaut une interface utilisateur de téléphone de taille géante, mais elle a un peu de courbe d'apprentissage et ses propres limites.

Par exemple, le bureau est configuré de manière similaire à une machine Windows, avec quelques raccourcis d'application à l'écran et une multitude de bandes de contrôle en bas. Ceux-ci vous permettent d'afficher les notifications, de vérifier les paramètres de base (luminosité de l'écran, son) et de voir / ouvrir les applications. Samsung s'est assuré qu'un certain nombre d'applications ont été personnalisées pour l'environnement DeX, telles que Gmail et le navigateur.

DeX est le meilleur moyen d'effectuer plusieurs tâches sur la tablette.

DeX est également le meilleur moyen d'effectuer plusieurs tâches sur la tablette. C'est définitivement maladroit, mais vous pouvez gérer plusieurs applications ouvertes à la fois, les organiser sur l'écran comme vous le souhaitez et passer rapidement entre elles. C'est bien mieux que le multitâche Android de base, mais cela ne correspond pas à ce que vous pouvez faire sur PC.

Si vous voulez un écran plus grand, branchez et câble HDMI dans un moniteur ou un téléviseur et la Tab S6 passe automatiquement en mode DeX.

Huawei a une peau similaire à celle d'un ordinateur de bureau pour ses tablettes EMUI. DeX est meilleur, mais cela ne veut pas dire grand-chose.

La Galaxy Tab S6 est-elle bonne pour les films et la musique?

Zut oui. L'écran de 2 560 par 1 600 est une toile fantastique sur laquelle regarder votre contenu vidéo préféré. Les films et les émissions de YouTube, Netflix et du Google Play Store sont tous fantastiques à l'écran, qui offre des noirs profonds et des couleurs riches.

Non seulement les haut-parleurs sonnent bien, Dolby Atmos est intégré pour améliorer et personnaliser le son. Je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas de prise casque (ni d'adaptateur), mais les options Bluetooth sont robustes et la tablette fonctionne très bien avec les propres Galaxy Buds de Samsung. En fin de compte, j'ai été satisfait de la façon dont la musique sonnait à la fois en la diffusant via les haut-parleurs de la tablette et en l'écoutant en privé via un casque Bluetooth.

Ensuite, il y a les caméras. La tablette dispose de trois caméras, dont une double matrice 13MP / 5MP à l'arrière et un capteur selfie 8MP à l'avant. J'apprécie que la Galaxy Tab S6 puisse capturer des vidéos 4K et que la caméra selfie ait un champ de vision de 123 degrés pour des appels vidéo globaux.

Dois-je acheter le Samsung Galaxy Tab S6?

Mise à jour du 24 décembre: Samsung a baissé le prix de base de la tablette de 100 $, passant de 649 $ à 549 $. Cela améliore un peu la proposition de valeur. De plus, la société propose un échange qui vous permet de bénéficier d'une remise allant jusqu'à 450 $ lorsque vous échangez un téléphone ou une tablette éligible. C’est de bonnes choses ici.

La Galaxy Tab S6 est la meilleure tablette Android que j'ai utilisée ou testée. Il associe un matériel superbe à de nombreuses fonctionnalités de puissance et de productivité pour les personnes en déplacement. De même, l'affichage impressionnant et le profil sonore réglé font de la tablette un excellent appareil multimédia.

Le seul inconvénient est le prix. Le modèle 6 Go / 128 Go se vend 549 $, tandis que le modèle 8 Go / 256 Go se vend 629 $. Le clavier, qui me semble nécessaire, ajoute 179 $ supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez dépenser jusqu'à 808 $ pour cette chose. C'est certainement moins cher que l'iPad Pro cher d'Apple (avec clavier), mais c'est également dans la gamme des PC Windows complets.

Si vous voulez une tablette qui travaux, la Tab S6 est la seule à obtenir. Si vous n'utilisez qu'une tablette pour les médias, regardez peut-être les options à moindre coût de Samsung.