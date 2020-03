La tablette Fire HD 8 d’Amazon coûte 50 $ pour aujourd’hui seulement

Les tablettes Fire d’Amazon sont incroyablement bon marché pour le matériel que vous obtenez, et la génération actuelle de Fire HD 8 n’est pas vraiment un mauvais appareil – tant que vous vous en tenez à la consommation multimédia et aux jeux. Le Fire HD 8 a été réduit à seulement 49,99 $ lors d’une vente d’une journée, 30 $ en dessous du prix habituel.

La tablette Fire HD 8 actuelle a été lancée en 2017 et le modèle spécifique en vente a un écran IPS 1280×800 de 8 pouces, un processeur MediaTek MT8163V / B, 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne (avec un emplacement pour carte microSD). Côté logiciel, vous obtenez Fire OS 6, basé sur Android 7.1 Nougat. Le modèle en vente est également la variante “ Offres spéciales ”, vous obtenez donc des publicités sur l’écran de verrouillage.

Ce n’est pas une tablette puissante, mais l’écran IPS 720p et les haut-parleurs latéraux sont assez bons pour regarder des films / TV, lire des livres électroniques et naviguer sur le Web. Nous avons un guide pour installer le Play Store, si cela vous intéresse.